Kanál do Vídně. Žádná realita, pouze vzdušné zámky a krásné sny

Každý už ví, co to jsou fake news. To jsou takové ty zprávy, které vymýšlejí démoničtí pracovníci trollích továren v okolí Petrohradu a které mají za účel, aby rozvrátily evropskou společnost. Evropu posléze obsadí Vladimir Putin. Komentář

Obavy z ruských trollů jsou velmi pravděpodobně přehnané, spíše se ve zprávách o nich personifikuje obava, že člověk nedokáže rozlišovat pravdu od lži v množství informací, se kterými je každý den konfrontován, a že se tedy jeho myšlenky pohybují v umělém světě, který nemá s realitou nic společného.

Na někoho se ta obava musí hodit, třeba na ruské trolly, to ovšem neznamená, že sama o sobě není na místě. O tom, že veřejná debata odvádí od reality, existuje řada příkladů, a není nijak obtížné je hledat.

Obvykle stačí, když člověk poměří informace, které má z vlastní zkušenosti s tím, co se objevuje ve zprávách na sociálních sítích, nebo prostě v médiích.

Typickým příkladem posledních dnů jsou informace o cestě českého prezidenta Miloše Zemana do Vídně, kde se nejvíc ze všeho věnoval lobbování za stavbu kanálu z Dunaje do Odry. Není pochyb, že to skutečně dělal.

Zpráva o světě, jenž neexistuje

Noviny dále informují, že rakouský prezident Alexander Van der Bellen přijal návrhy neutrálně a ministr dopravy Norbert Hofer šel ještě dál, když slíbil založit přeshraniční komisi, která projekt, dosud rakouskou stranou odmítaný, znovu prověří. Z novinových článků vyplývalo, že na cestě ke stavbě kanálu učinil Zeman slušný kus cesty.

To všechno se dá ještě pochopit jako jistá vstřícnost novinářů k českému prezidentovi. Není pochyb, že ho rakouští politici vlastně odmítli. „Ještě si to rozmyslím,“ řekl jeden a ten druhý se ani nesnažil vzbudit dojem, že něco chce rozmýšlet. To si člověk přečte mezi řádky.

Skutečná potíž je v tom, že se plán na vodní spojení z Dunaje do Odry bere jako reálný projekt, i když s realitou nemá nic společného. Nelze vyloučit, že by velká stavba Čechům trpícím nedostatkem investičních projektů pomohla, jenže Rakušané kanál prostě nechtějí a psát o jeho perspektivách se podobá úvahám, jaké to bude, až voda poteče do kopce.

Uvědomělé Rakousko

Dostatečně to ukazuje dosavadní osud projektu na rakouském území. Kanál Dunaj-Odra se začal stavět v časech Adolfa Hitlera, dokončily se však jenom dva tříkilometrové úseky.

Jeden je obestavěn chatami obyvatel blízké Vídně, druhý je součástí národního parku Dunajské louky.

Bagrovat v národním parku, poté zbořit rekreační kolonii a pokračovat přes další chráněná území ještě 30 kilometrů k řece Moravě, přitom tím nezajistit velký ekonomický prospěch – něco takového neprosadí ani ten nejšikovnější politik, natož v ekologicky uvědomělém Rakousku.

Uvažovat o stavbě kanálu mezi Vídní a Českou republikou znamená zabývat se vzdušnými zámky, které jsou daleko od reality. Rakušané to vědí, proč by ale nenechali prezidenta sousední země prožívat krásné sny.

Kdo však prezentuje stavbu kanálu v médiích jako realitu, která se brzy začne naplňovat, ten vlastně rozšiřuje fake news, tedy zprávu o světě, který neexistuje. Není za tím Putin ani temné záměry kohokoli jiného. Jenom pohodlnost brání vidět svět, jaký je ve skutečnosti.