Česká republika se konečně probudí ze svého hospodářského útlumu a už dále nebude nemocným mužem Evropy, jak o nás šíří němečtí novináři. Tak zní plán vládních institucí pro letošní rok. Potíž je v tom, že první zprávy, které v novém roce přišly, jsou stejně špatné, jako byly vloni. Komentář Praha 6:29 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soustruh | Zdroj: Shutterstock

Nejdříve byl publikován index průmyslových manažerů, podle kterého se aktivity v nejdůležitějším sektoru zdejšího hospodářství dále utlumily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Nastal rok, ve kterém ekonomika zase bude fungovat

Pak vydal internetový deník Novinky.cz rozhovor s exministrem financí a uznávaným ekonomem Pavlem Mertlíkem, podle kterého nás v letošním roce čeká přinejlepším stagnace. Průmysl nemá velké šance, když jsou v potížích jeho odběratelé z Německa, a kromě toho se už vyčerpal náš ekonomický model. Ani domácí spotřeba neporoste, protože tuzemský spotřebitel nevěří na lepší budoucnost.

Když se ovšem člověk nad temnými vizemi průmyslového indexu a bývalého ministra zamyslí, pak poměrně snadno objeví důvod k optimismu. Současná situace podle nich připomíná konec minulého krizového období zhruba v roce 2013. Také tehdy se čekalo na okamžik, až se Německo zotaví ze své dluhové krize a začne ve velkém odebírat naše zboží.

Důvěra a optimismus

Ze všeho nejdříve tehdy začaly růst zakázky pro tuzemský automobilový průmysl. Výroba automobilů pak zaměstnala své dodavatele z jiných oborů, počátkem roku 2014 se probudil průmysl jako celek, zajistil svým zaměstnancům lepší výdělky a lidé postupně získali odvahu utrácet. Koncem roku 2014 už byla krize pryč.

Šéf státní kasy Stanjura: Snížíme byrokracii, dotace a rozhodneme o dalších jaderných blocích Číst článek

Skeptici z počátku roku nevylučují, že se něco takového může opakovat i tentokrát, jenom říkají, že se oživení ještě zdrží. Možné je opravdu leccos, nelze však přehlédnout, že loni na podzim se už automobilový průmysl opět probudil, což je dáno tím, že zdejší automobilky prodávají své klasické modely stejně jako před krizí a vedle toho se už naučily vyrábět také elektromobily. Žádný zázrak to není, plní se tím však základní pravidlo kapitalismu: musíte modernizovat výrobu, abyste zvýšili výkon a udrželi se proti stejně aktivní konkurenci.

Teď nic nebrání tomu, aby se oživení automobilového průmyslu přeneslo i do dalších odvětví a příbuzných služeb, pak už jenom zbývá, aby zaměstnanci začali své vyšší výdělky utrácet. Zatím není znám důvod, proč by se tento scénář nemohl do konce roku naplnit.

Na negativních předpovědích z prvních dnů nového roku je však zneklidňující něco jiného než jejich obsah. Varovná je spíše nálada, která se v nich skrývá – samá skepse a pesimismus. Pokud člověk hledí do budoucnosti a nevidí východisko, pak je takřka jisté, že propadl depresi. V takovém případě se stáhne a do ničeho se nepouští. V ekonomice to platí stejně jako v běžném osobním životě.

Národní hospodářství může projít krizí, která obvykle nutí firmy k modernizacím či hledání nových trhů. Krize je v takovém případě předpokladem nové prosperity. Existuje však také ekonomická deprese. Země se propadne do krize, následuje vzestup, který však má krátké trvání, nastává ještě hlubší krize a cestu dolů nezastaví ani další dílčí oživení.

Taková byla velká deprese 30. let minulého století v Americe. Příliš mnoho lidí včetně byznysmenů tehdy ztratilo naději na lepší budoucnost. Změnil to až po deseti letech plán obnovy s názvem New Deal, který vyhlásil prezident Roosevelt.

Proto lze veřejnosti doporučit, ať spoléhá, že se letos zopakuje scénář z let 2013 a 2014. V zásadě jenom tato důvěra a optimismus mohou zabránit, aby v tuzemsku zavládlo něco jako hospodářská deprese. Nutno upozornit, že žádný další Roosevelt zatím není na dohled.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy