Češi bohatnou rychleji než obyvatelé většiny jiných srovnatelných zemí. To je nepochybně příznivý závěr nového vydání každoroční studie pojišťovnické skupiny Allianz. Autoři studie porovnali majetek v přepočtu na jednoho obyvatele. Češi si loni polepšili o více než čtyři procenta, zatímco bohatství domácností všech sledovaných zemí v souhrnu pokleslo, byť nepatrně. Komentář Praha 6:29 20. září 2019

Ze studie také plyne, že Češi si v posledních deseti letech polepšili více než Slováci, kterým tedy euro nijak k rychlejšímu bohatnutí nepomohlo.

Loni Češi celkem citelně bohatli díky nejnižší míře nezaměstnanosti v ekonomicky vyspělejší části světa, která poháněla růst mezd. Z celoevropského hlediska v roce 2018 v Česku nadprůměrně stoupaly ceny nemovitostí. To pochopitelně nepotěší všechny, třeba mladé rodiny s dětmi bez vlastního bytu jistě ne, avšak obecně jde o dobrou zprávu.

Lukáš Kovanda: Čím je Čechovi majetkově Němec, tím je Čech zase Slovákovi

Česko totiž má mezinárodně poměrně vysoký podíl vlastnického bydlení. Většina Čechů bydlí ve vlastním, což v Evropě rozhodně není pravidlem. A Češi navíc mnohdy vlastní další nemovitosti, třeba chatu nebo chalupu.

Vzhledem k tomu, že nemovitosti loni v Česku zdražovaly z celoevropského hlediska nadprůměrným tempem, majitelé nemovitostí solidně bohatli. Také to se zrcadlí v zmíněném výsledku zkoumání pojišťovny Allianz. A navíc, pochopitelně, tak jako tak stále doháníme ekonomicky vyspělejší státy, nejen co se růstu mezd či zdražování nemovitostí týče.

Rozdíl v majetku

Často slýcháme, že zdaleka ne každý Čech těžil z prosperity uplynulých let. To je jistě pravda. Situace však není až zas tak ponurá, jak ji někteří líčí. Vykládají o tom, že Čechy deptají dluhy a exekuce. A jiní zase říkají, že by všem, celé zemi, bylo lépe, pokud bychom již platili eurem.

Nuže, pohlédněme „přes plot“, ke Slovákům. Majetek průměrného Slováka dosahoval loni podle zmíněné studie Allianzu 58 procent majetku průměrného Čecha. Vskutku, průměrný Slovák vlastní nyní necelé tři pětiny toho, co průměrný Čech. Počítá se jak movitý, tak nemovitý majetek.

Slováci však tento majetek mají více než Češi nafouknutý dluhem. Například proto, že sice bydlí ve vlastním, ale splácí na danou nemovitost hypotéku.

Pokud porovnáme majetek Čechů a Slováků po odečtení dluhu, dopadají Slováci ještě hůř. Jejich majetek pak už totiž neodpovídá třem pětinám majetku Čechů. Ne. Majetek průměrného Slováka, pokud nepočítáme dluh, odpovídá jen o něco více než jedné třetině majetku průměrného Čecha, konkrétně 37 procentům.

Nabízí se srovnání s Němci. A nevychází pro Slováky lichotivě. Průměrný Slovák má totiž procentuálně zhruba o tolik nižší majetek než průměrný Čech, o kolik má průměrný Čech procentuálně nižší majetek než průměrný Němec. Jednoduše řečeno, v majetku Němce a Čecha je zhruba stejný rozdíl jako v majetku Čecha a Slováka.

Přitom před deseti lety, když Slováci přijímali euro, na tom relativně vůči Čechům byli lépe než dnes. Tehdy majetek průměrného Slováka činil 62 procent majetku průměrného Čecha. Připomeňme, že nyní je majetek průměrného Slováka – včetně dluhu – jen na 58 procentech majetku průměrného Čecha.

Sečteno podtrženo, majetek Slováků je více nafouknutý dluhem než majetek Čechů. A i tak jsou na tom dramaticky hůře. Čím je Čechovi majetkově Němec, tím zhruba je Čech zase Slovákovi. A to navzdory tomu, že Slovák už deset let platí eurem. Vlastně se jeho majetkové zaostávání za Čechem za dobu, po kterou platí eurem, ještě prohloubilo. Euro není automat na bohatnutí.

Autor je hlavní ekonom Czech Fund