Po ‚osudové‘ bruselské večeři zatím není proč jásat

Pozoruhodné drama posledních týdnů ohledně vyjednávání o pobrexitových vztazích Británie a Evropské unie vyvrcholilo ve středu večer v Bruselu. Šlo o klíčovou pracovní večeři britského premiéra Borise Johnsona s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou po jejich dvou zjevně neproduktivních telefonátech posledních dní. Komentář Praha 16:26 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání mezi Borisem Johnsonem a Ursulou von der Leyenovou výsledek nepřinesla | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dodejme, že večeře s rybím jídelníčkem se účastnili (i když nevíme, zda celé) i protagonisté vyjednávání, Michel Barnier a lord Fox, kteří se nebyli schopni za dlouhé měsíce handrkování dohodnout na posledních třech kapitolách dohody.

Ano, jde stále o pravidla regulující budoucí konkurenci, o způsob řešení sporů a o zóny rybolovu.

Brexitová jednání Johnsona a von der Leyenové zkrachovala. Do neděle má být jasno, jak dál Číst článek

Titulky britských bulvárních deníků, ohlašujících bruselskou večeři slovy „Boris jim ukáže!“ nebo „Boris přiveze dohodu!“, mají tedy daleko ke skutečnosti.

To ostatně potvrdil i šéf kanceláře kabinetu, ministr Michael Gove, když v Bruselu v úterý vstřícně ustoupil a dohodl s místopředsedou Evropské komise Marošem Ševčovičem, že paragrafy porušující mezinárodní dohodu o brexitu budou nyní ze zákonů vyškrtnuty i přes protesty severoirských unionistů.

‚Zachránce dohody‘

Oba vrcholní političtí představitelé měli vyjednávačům na večeři sdělit nikoliv, jak se dohodnout, ani nařídit, co a jak mají dělat. Měli ukázat politicky průchodnou cestu, která by usnadnila detailní řešení a dát instrukce, jak co nejrychleji k dohodě – během tří dalších dnů – dojít. A cesta se prý rýsuje.

O politickou průchodnost – i přes zdánlivou dosavadní nemožnost dosažení kompromisů při neústupnosti obou stran – jde především.

Johnson už dlouho blafuje, že Británie bude „mohutně prosperovat“. Ať už s dohodou jako kanadská, tedy hubená verze dohody, původně Britům vládou představená jako vstup do ráje, či „australského typu“, tedy bez dohody.

Ještě ve středu to takto zopakoval během interpelací ve sněmovně. Dodal, že s omezením suverenity obsaženým v návrhu dodržovat pravidla unie – i když by s ní chtěl bezcelně a beztarifně i nadále obchodovat – „by nesouhlasil žádný britský premiér“.

Ukončením jednání bez dohody ovšem nyní hrozí i unie, což Britové nečekali. Tvrdí, že britská vláda si chce po odchodu dělat, co chce, včetně možné nekalé konkurence, a zároveň by chtěla požívat i nadále výhod společného trhu a celní unie, z nichž odchází. Tedy sníst koláč a zároveň jej stále mít.

Problémem pro „zachránce dohody“ Johnsona ovšem doma je, že jakýkoliv kompromis napadne skupina brexitářů ve sněmovně a on si musí vybrat, s kým dál. Dosažení dohody by však podpořila jeho vláda i opozice a brexitáře by mohl pustit k vodě.

Johnson si prostě nyní nemůže tvrdý brexit dovolit. Jak řekl v neděli bývalý premiér Gordon Brown Sky News, byl by kvůli obchodní válce s Unií, podporovanou kvůli přátelství s Irskem novým americkým prezidentem, nejosamělejším premiérem na světě. Pokud bruselská večeře prolomila ledy, je to dobře; jásat by však bylo opravdu předčasné.

Autor je komentátor Českého rozhlasu