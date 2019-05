ČSSD jde jinou cestou než ODS, proto skončila mimo Evropský parlament

Na sjezdu sociální demokracie prohlásil prezident Miloš Zeman, že ve volbách do Evropského parlamentu dá svůj hlas ČSSD. Pokud svůj slib splnil, neměl zrovna šťastnou ruku. Jeho podpora stačila na necelá čtyři procenta, což k zisku mandátů pro sociální demokraty nevedlo. Vládní strana tak skončila v poli poražených. Komentář Praha 12:15 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Poc, Olga Sehnalová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Může se alespoň soustředit na volby krajské. Ostatně už před vyhlášením oficiálních výsledků k nim směřovala pozornost místopředsedkyně strany Jana Maláčová. Její slova naznačovala, že strana už má dostatek informací o tom, že u voličů propadla. Pokud by to zopakovala za zhruba rok a půl ve volbách krajských, mohla by se zase soustředit na volby sněmovní. V nich by podobný výsledek už mohl de facto znamenat klinickou smrt této strany s více než stoletou historií.

K tomu je zatím stále ještě daleko. Nejenom z pohledu času, ale také reálné situace. Sociální demokraté se mohou utěšovat alespoň tím, že preference týkající se sněmovních voleb se v dubnu v průzkumech pohybovaly kolem 12 procent.

Naději mohou spatřovat také v tom, že evropské volby jsou specifické a chodí k nim málo lidí. Těch, kteří jsou ochotni podporovat sociální demokracii, je však ještě méně. Z pohledu jedné z vládních stran by se dalo říci, že jich tentokrát bylo minimum.

Sociální demokraté tak mohou znovu začít diskutovat o tom, zda fungování ve vládě s Andrejem Babišem je skutečně tím nejlepším způsobem, jak si získávat přízeň voličů. Neosvědčilo se jim to v posledních sněmovních volbách, ještě hůře dopadli v těchto evropských. Když se podíváme na rozdělení 21 mandátů, může být pro ČSSD slabou útěchou, že provládní strany jich získaly jen třetinu. Šest hnutí ANO a jeden komunisté.

Pochopitelně evropské volby nebyly referendem o české vládě. Zároveň však nepotvrdily dominantní postavení hnutí ANO. Odstup od něj se ODS podařil snížit. Občanští demokraté se postupně dostávají z hluboké krize a získávají si opět přízeň voličů. Přitom ještě před několika lety byli na tom podobně jako sociální demokraté. Na rozdíl od nich se však vydali do opozičních lavic. V nich si vyřešili vnitrostranické problémy a začali pomalu pracovat na obnovení důvěry.

Sociální demokraté jdou jinou cestou. Ta je momentálně přivedla mimo Evropský parlament.