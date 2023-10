Kdy bude Česko zelené?

Prahu navštívila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Přijela na summit věnovaný Green Dealu. Během návštěvy jednala s premiérem Petrem Fialou (ODS) o českém přechodu na bezemisní zdroje. Komentář Praha 16:30 5. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí Fridays For Future vyzvalo ministra životního prostředí k tomu, aby pozměnil stanovisko EIA o lomu Bílina | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednání probíhalo, jak jsme zvyklí, Leyenová oznámila, že EU Česku pošle dalších 53 miliard korun na „čisté energie“. Dodám, že kompletní Národní plán obnovy přinese 9,2 miliardy eur, což je více než 224 miliard korun, které máme investovat do obnovitelných zdrojů, modernizace přenosové soustavy a rozvoje bezemisní dopravy.

První, co vás napadne: a co uhlí? Posune se časová hranice těžby, jak to u nás prosazují uhlobaroni? V polovině září stávkovali studenti z Fridays for Future za to, aby ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) přehodnotil souhlasné stanovisko Posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2019, které se týká těžby uhlí v dole Bílina. Jednak podle nich vůbec nehodnotí vliv těžby v Bílině na klima a za druhé umožňuje, aby se tam těžilo ještě dlouho po plánovaném konci uhlí v České republice.

Studenty dráždí i vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu, podle něhož může Česko vytěžené uhlí prodávat do zahraničí. Považují to za fintu, jak obejít nutné kroky k řešení klimatické krize. Vtip je v tom, že se ta těžba týká právě mladých lidí, oni tu budou žít ještě za 40 a více let.

Zaostávání energetiky

Česko hraje divnou hru. Ursula von der Leyenová na konferenci Green Deal Summit v Praze Česko chválila: „Za vašeho předsednictví v Evropské unii jste sehráli klíčovou roli ve schválení Fit for 55, což je hlavní pilíř Green Dealu.“

Fit for 55 je vize klimatické neutrality evropského kontinentu do roku 2050. Pěkné. Jenomže když se podíváte dovnitř, „do střev“ toho, co se u nás děje, žádný velký pokrok nevidíte.

Upozorňuje na to kupříkladu europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Vyčítá vládám, že naše země ignorovala nástup nové energetiky. „V růstu podílu obnovitelných zdrojů zaostáváme i za částí nových zemí EU. Podporujeme hlavně ekonomicky málo efektivní malé instalace fotovoltaik a politika není s to odblokovat rozvoj velmi potřebných větrných elektráren.“

Niedermayer kritizuje fakt, že u nás stále chybí legislativa na využití baterií v sítích a vytvoření flexibility. Podle něj to nahrává uhelné lobby. Připomíná, že absence komunální energetiky neumožňuje domácnostem snížit náklady.

Varuje, že se uhlí zřejmě brzy stane pro produkci elektřiny příliš drahé. „Propojení na Německo, kde tamní energetika stlačuje tržní ceny díky vysokému podílu obnovitelných zdrojů, asi neudrží naše ceny na nízké úrovni.“ Jestliže se ale české ceny od těch západních podstatně vzdálí, bude to další rána pro konkurenceschopnost spousty našich firem. Niedermayer tvrdí, že to stále ještě nemusí dopadnout tak zle, ale připomíná, že čas na nutné změny se krátí.

Náš stát stále určuje a udržuje taková pravidla, která nahrávají zaostávání energetiky. Nedivme se, že mladí lidé, kterým nechybějí informace, jsou naštvaní, stávkují a chtějí změnu.

Autor je komentátor Aktuálně.cz