Ruský majetek v mrazáku, už neplatíme vraždění Ukrajinců

15. listopadu česká vláda na žádost ministra zahraničí Piráta Jana Lipavského zmrazila ruský státní majetek. Rusové nesmí nakládat s nemovitostmi, které mají u nás k dispozici. Nebudou moci využívat zisky z pronájmu bytů. Zmražení umožnil jiný krok: vláda zařadila na český sankční seznam agenturu, která spravuje ruské majetky nejen u nás, ale i v dalších asi sedmdesáti zemích světa. Komentář Praha 6:29 20. listopadu 2023

Češi ruské majetky zmrazili údajně jako první na světě. Nyní bude vláda žádat Evropskou unii, aby i ona dala ruskou majetkovou agenturu na sankční seznam, aby se tedy připojily i další země.

Uvidíme, jak to dopadne. Lipavský upozorňuje, že jinde Rusové tak obří majetky jako u nás nespravují. Jsme v tom zcela nenormální. Rusové u nás až dosud nakládali s desítkami nemovitostí a stovkami bytů. Část z nich nesloužila diplomatům, ale byla nezákonně komerčně využívána. Trvalo to desítky let a nikdo s tím nic nedělal.

Byty ruské velvyslanectví nevlastní, patří České republice, ambasáda je však dostala do správy na neomezeně dlouhou dobu, a to na základě smluv ještě z minulého režimu.

Byly v bezplatném a časově neomezeném užívání Ruské federace, která s nimi nakládá podle svých potřeb. Když si uvědomíme, že nás Rusko v květnu 2021 spolu se Spojenými státy zařadilo na seznam nepřátelských zemí, je to neskutečný paradox.

Pomsta ruských úřadů

Ještě větším paradoxem je, že zisk z pronájmů podle Lipavského mohl podporovat ruskou válku na Ukrajině. Domyšleno, český stát až dosud pomáhal financovat vyvražďování Ukrajinců.

O problému s byty, které měla podle komunistické smlouvy „na věčné časy“ k dispozici ruská ambasáda, se přitom ví už od roku 2019. Už tehdy se v médiích objevila informace, že ruská agentura pronajímá byty třetím osobám, a tím porušuje úmluvy o diplomacii. Nic se však nedělo.

Až s nástupem Lipavského do vlády přišla změna. Jeho ministerstvo analyzovalo majetkové vztahy mezi Českem a Ruskou federací. Rozlišovalo pozemky a budovy, které jsou chráněné diplomatickou Vídeňskou úmluvou.

Problém řešily i další státní úřady. Letos v květnu pak vláda zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let minulého století, kterými byly pozemky svěřeny tehdejšímu Sovětskému svazu do bezplatného užívání k diplomatickým účelům.

V létě podal diplomatický servis českého ministerstva zahraničí na Rusko žalobu kvůli vrácení bezdůvodného obohacení. Za poslední tři roky částka převyšovala 53 milionů korun.

Reakce Moskvy byla typicky silová. Zmražení bylo označeno za výstřelek, který nezůstane bez odvety. Ruské úřady teď budou zkoumat, jaký majetek má Česká republika v Rusku, aby se pomstily. I kdyby nám Rusové nakonec ukradli Český dům v Moskvě, stálo by to za to. Byl to správný krok.

Autor je komentátor Aktuálně.cz