Babiš nečekaným jestřábem v unijním tažení proti běloruskému režimu

Velmi ostře se k dění v Bělorusku po nedávných prezidentských volbách postavila Evropská unie. Možná ještě překvapivější je ale rázné vystupování českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Komentář Praha 17:11 18. srpna 2020

„Současný český premiér doposud jako velký bojovník proti východním despotům nebo proti potlačování lidských práv a svobod ve světě rozhodně nevystupoval." (ilustrační foto)

Evropská unie předvedla kvůli událostem v Bělorusku akčnost, jakou jsme u ní v souvislosti s děním za hranicemi dlouho neviděli.

Ani ne do týdne od zjevně zfalšovaných prezidentských voleb a prvních tvrdých zásazích Lukašenkova režimu proti jejich kritikům, se ministři zahraničí členských států dohodli na uvalení nových sankcí proti běloruským představitelům. Jednat o situaci v zemi budou také premiéři a prezidenti sedmadvacítky prostřednictví videokonference.

Unijní sankce mají dopadnout na ty, kteří nesou odpovědnost za manipulace s výsledky hlasování a za zákeřné bití a zatýkání protestujících i těch, kteří se během bezhlavých zásahů bezpečnostních složek mnohdy jen procházeli po ulici. Všem, kdo to nařídili nebo schválili, chce Unie zakázat cesty na své území a zmrazit jim tam majetek, který mají „uklizený“ v evropských bankách.

Účinky takového postihu určitě nebudou pro běloruský režim tolik tíživé, jako by byly ekonomické sankce, jaké Unie zavedla po anexi Krymu a invazi na východ Ukrajiny proti Rusku. Takové restrikce by ale měly dopad i na běžné Bělorusy a to Unie evidentně nechce. Jejich efekt se má omezit hlavně na vládnoucí elitu, která nese odpovědnost za represe a další porušování demokratických standardů v už tak nedemokratickém státě, jakým Bělorusko pod vedením Alexandra Lukašenka je.

Unijní sankční seznam

Kolik lidí se nakonec na unijním sankčním seznamu objeví a jak prominentní osoby to budou, se v tuto chvíli ještě neví. V minulosti uplatňovala Unie tyto sankce až proti 170 běloruským „pohlavárům“. Po propuštění politických vězňů a konstruktivní roli Minsku ve snahách o urovnání krize na Ukrajině ale Unie drtivou většinu běloruských činitelů ze seznamu odstranila. Momentálně jsou tam čtyři a pro Bělorusko také dál platí evropské zbrojní embargo.

Do výsledného seznamu se také ještě může promítnout dynamický vývoj v Bělorusku nebo dřívější maďarské výhrady k unijnímu postihu běloruské vlády. Konečný výčet sankcionovaných představitelů totiž musí schválit jednomyslně všechny členské země.

Maďarsko zůstalo ve svém původním odporu proti zavádění nových restrikcí vůči Bělorusku osamoceno. I proto na něj minimálně prozatím rezignovalo. Na stranu Budapešti se tentokrát nepostavili ani obvyklí spojenci z visegrádské čtyřky. Naopak, polský a český premiér vystoupili jako největší antilukašenkovští jestřábi.

Méně překvapivé to bylo u předsedy polské vlády Mateusze Morawieckého. Polsko jako sousední země je tradičním podporovatelem běloruské opozice. Šéf varšavské vlády byl také první, kdo vznesl požadavek na svolání mimořádného summitu lídrů k událostem v Bělorusku.

Bojovník proti despotům

Záhy se k němu mnohem překvapivěji přidal i jeho český kolega Andrej Babiš. Praha je sice častou exilovou destinací pronásledovaných běloruských opozičníků. Současný český premiér ale doposud jako velký bojovník proti východním despotům nebo proti potlačování lidských práv a svobod ve světě rozhodně nevystupoval.

Přesto Babiš vyzval k tomu, aby se v Bělorusku opakovaly prezidentské volby, tentokrát svobodné a transparentní za dohledu mezinárodních pozorovatelů. Unijní sankce podle něj nesmí skončit do doby, než se takové hlasování uskuteční. Varoval zároveň před tím, že se v Bělorusku nesmí opakovat československý scénář z roku 1968 s „bratrskou pomocí“ z Ruska. A apeloval na Evropskou unii, aby povzbudila Bělorusy, aby se nebáli provést nenásilnou revoluci jako Čechoslováci v roce 1989.

Od Babiše to byla nečekaně sympatická gesta a zároveň velmi chytrý tah. V současném unijním tažení za prosazování demokratických hodnot a vlády práva umožnily Babišovi ukázat se na evropské úrovni jako ryzí demokrat a aspoň na chvíli nechat zapomenout na jeho problémy se střetem zájmů a dotacemi pro holding Agrofert, a vylepšit si tak pošramocenou image.

Úplně zmizet z evropského radaru by ale tyto stále nedořešené kauzy navzdory revolučnímu dění v unijním sousedství neměly. Stejně jako by z radaru české vlády už neměla znovu mizet podpora demokracie ve světě.

Autor je analytik Českého rozhlasu