Britský boj o brexit

V roce 1922 vypukla v Irsku kvůli dohodě s Londýnem bratrovražedná občanská válka. O 96 let později je kvůli dohodě ve válce sama Británie. Naštěstí ne v té opravdické, ale v politické. Parlamentní boj vyvolala dohoda s Evropskou unií o brexitu a i tentokrát je hlavním kamenem sváru budoucnost Severního Irska. Komentář Londýn 6:29 8. prosince 2018

Na jedné straně stojí premiérka Theresa Mayová, její ministři a nejvěrnější, kteří dohodnuté podmínky rozchodu s evropským blokem hájí jako bolestivý, ale jediný možný kompromis.

Jedinou další variantou je podle nich divoký, nekontrolovaný brexit s dramatickými dopady na všechny oblasti života v Británii, jak předpovídá tamní centrální banka i ministerstvo financí.

Ze všech ostatních stran je ale tato pracně dojednaná dohoda pod ostrou palbou. Pro snahy vlády o její prosazení je nejcitelnější ztráta podpory severoirských unionistických poslanců, kteří kabinetu zajišťují v Dolní sněmovně většinu, a stále rostoucí počet odpůrců v řadách premiérčiných konzervativců.

Pro Theresu Mayovou je to bezpochyby smutné čtení, když se ze stránek britských deníků každý den dozvídá o dalším a dalším spolustraníkovi, který oznamuje svůj záměr hlasovat proti smlouvě.

Další osud Theresy Mayové

V poslední době jsou to navíc často dlouholetí spojenci vůdkyně konzervativců. I když se jí nakonec možná podaří alespoň část těchto rebelů získat zpět na svou stranu a přetáhnout i některé váhající opoziční zákonodárce, na schválení dohody to dle všeho stačit nebude. Hlavní otázka spojená s nadcházejícím hlasováním tak zní, jak tvrdá ta očekávaná porážka pro premiérku bude a jaké následky bude mít.

Hodně trpkou předehru zakusila už před samotným začátkem parlamentní rozpravy. Tři porážky v Dolní sněmovně během jedné hodiny nepamatuje britská vláda posledních 40 let. I to výmluvně ukazuje, jak nepřátelsky je proti kabinetu v otázce brexitu parlament naladěn.

Britští poslanci si prosadili silnější slovo při řešení situace po pravděpodobném zamítnutí dohody a bezprecedentním obviněním vlády z pohrdání parlamentem i zveřejnění celé ministerské právní analýzy rozluky s Evropskou unií.

Ta potvrzuje obavy odpůrců smlouvy, že po případném aktivování sporné pojistky pro zachování neviditelné hranice na Irském ostrově může Británie zůstat na neurčito připoutána k unii bez možnosti tato pouta jednostranně přetnout. Pro Severní Irsko by navíc v takovém případě platila trochu odlišná pravidla než pro zbytek Spojeného království.

Z pohledu kritiků dohody by tak její přijetí znamenalo to samé, co pro irské povstalce před necelými sto lety: vzdát se Severního Irska. A to je pro mnoho současných britských politiků stejně nepřípustné, jako to bylo pro jejich předky.

Občanskou válku v Irsku v minulém století nakonec vyhráli stoupenci dohody. První velkou parlamentní bitvu nynějšího politického zápasu v Británii zastánci smlouvy s unií zřejmě nevyhrají. Boj za její prosazení tím ještě ztracen nebude, je ale nejisté, zda ho dál povede Theresa Mayová.

Labouristé už otevřeně mluví o vyvolání hlasování o nedůvěře její vládě. K jejímu svržení by však potřebovali podporu dvou třetin sněmovny a na všechny odpůrce dohody přitom spoléhat nemohou. Pro rebely z vládního tábora totiž zřejmě budou mnohem větším strašákem nové volby než Brusel.

Aby těch historických paralel nebylo málo, tak příslušný výbor, který by o osudu premiérky rozhodoval, má ve svém názvu rok 1922.