Izraelští sportovci jsou na to vlastně zvyklí. Do velké části zemí se vůbec nepodívají, případně se tam nehraje jejich hymna, některé delegace odmítají vstoupit s nimi do autobusu, jejich soupeři si s nimi odmítají potřást rukou nebo proti nim vůbec nastoupit. Komentář Praha 20:34 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šachisté během hry. (Ilustrační snímek) | Foto: Val Vesa | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Tak vypadá současný stav odmítání Izraele ve sportovním světě v podání téměř všech arabských a podstatné části muslimských zemí. Do této řady patří i aféra, která se rozvinula kolem právě probíhajícího mistrovství světa v bleskovém a rapid šachu v Rijádu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Komentář Jana Fingerlanda: Za všechno můžou Židé a šachisté

Světová šachová federace FIDA udělila tomuto ne zas tak šachově proslulému státu právo mistrovství konat, ovšem za předpokladu, že se budou moci zúčastnit všichni, kdo se kvalifikovali, bez ohledu na náboženství, národnost a také státní příslušnost.

Možná s tím počítali i sami organizátoři, ale nemysleli dost tahů dopředu – saúdské úřady do poslední chvíle odmítaly izraelskému týmu vydat vstupní víza a tím je ze závodu vyřadili. Něco podobného by se stalo v desítkách jiných států, které bojkot izraelských sportovců chápou jako pokračování politiky jinými prostředky.

Změna změny?

V posledním případě šachového mistrovství je to však přece jen trochu jiné. Saúdská Arábie sice i nadále oficiálně Izrael neuznává, ale zároveň se už ani moc netají svými kontakty se svým de facto sousedem. Role izraelsko-palestinského konfliktu přece jen částečně vyvanula a především ho vytěsnily jiné konflikty, ten v Sýrii, v Jemenu a zejména ten, který leží v pozadí toho všeho, tedy spor arabsko-íránský a sunnitsko-šíitský.

Saúdi udělali závěr, že spor s Izraelci pro ně měl význam hlavně symbolický. Teď pro ně nastal čas raději s Izraelem uzavřít (přinejmenším skrytou) koalici proti Íránu, kterého se, na rozdíl od Izraele, bojí doopravdy. Nedávno se například spekulovalo o tom, že Saúdi stojí za návrhem na izraelsko-palestinské urovnání, které vychází vstříc řadě izraelských představ, včetně umístění izraelské metropole do Jeruzaléma.

Izraelci začali s cudně skrývaným spojenectvím se Saúdy a jejich satelity, jako jsou Emiráty a Bahrajn, počítat takřka automaticky. Vždyť izraelští představitelé, včetně generálů, už dávají rozhovory arabským novinám, do arabských zemí zamířili tajní emisaři a dokonce i byznysmeni. Oteplení v těchto vztazích rád označuje za svůj diplomatický úspěch premiér Netanjahu.

Chladné teplo

Nyní se ukazuje, že vztahy jsou navzdory oteplení pořád ještě dost chladné. Saúdské úřady se evidentně nechtějí ke své spolupráci s Izraelci příliš veřejně hlásit, případně probíhá ohledně této otázky uvnitř saúdských úřadů nějaký spor.

Oteplení v těchto vztazích rád označuje za svůj diplomatický úspěch premiér Netanjahu. | Foto: Abir Sultan | Zdroj: Reuters

Sami Izraelci se ptají, jakou cenu má spojenectví, za které není druhý partner ochoten ručit ani takovýmto diplomatickým coming-outem. Na druhou stranu se přece jen počítá s tím, že trend k většímu přijetí Izraele regionem je nastaven. A také naopak, že ochota Saúdů komunikovat s židovským státem je příznakem hlubší proměny tamní politiky, která míří k větší otevřenosti a svobodě.

Pamětníci a zájemci o českou sportovní historii si možná vzpomenou, že za normalizace k nám držitelé izraelského pasu přijet nemohli, a to ani vrcholoví sportovci. Postupně začala být situace neudržitelná a když koncem 80. let režim udělil výjimku izraelskému tenisovému družstvu, byla to možná předzvěst hlubších změn v celé společnosti. V Saúdské Arábii zatím tak daleko nejsou.