Půjde princ Mohamed přes palubu?

Saúdský princ Mohamed byl do nedávna považován za jednoznačného aspiranta na doživotní úlohu v čele monarchie. Teď se zdá, že jeho kariéra by mohla náhle skončit. Příčinou je samozřejmě vražda saúdského novináře Chášukdžího, v níž mohl princ hrát nějakou úlohu. Komentář Praha 6:46 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saúdskoarabský princ Mohamed bin Salmán | Foto: Amr Nabil | Zdroj: ČTK/AP

Vražda se sice povedla, ale její mezinárodní dopady začaly ničit pověst země i její vztahy s důležitými státy. Začalo se proto spekulovat o tom, jaké dopady bude mít Mohemadův údajný prohřešek na jeho další pobyt na politickém výsluní.

Saúdský král Salmán zřejmě za svým synem i nadále stojí. Během každoročního projevu před šúrou, pomocným pseudoparlamentním shromážděním, se o incidentu ani jednou nezmínil. Místo toho mluvil o nutnosti zastavit expanzi íránského vlivu v oblasti, potřebě politického řešení konfliktů v Sýrii a Jemenu a boji proti terorismu.

Konec letu

Oficiálním stanoviskem státu i nadále je, že Chášukdží sice byl zavražděn, ale stalo se tak na základě rozhodnutí jakýchsi zdivočelých elementů uvnitř bezpečnostních struktur, bez vědomí prince Mohameda.

Turecká média: Chášukdžího nutili před smrtí, aby poslal zprávu synovi. Šlo o alibi Číst článek

Nyní se objevily nepotvrzené informace o tom, že Mohamedovo postavení v rodině se přece jen změnilo. Korunní princ měl dosud v rukou rozhodovací moc proto, že byl synem nyní třiaosmdesátiletého krále – a převzal část jeho pravomocí. A za druhé proto, že se králi Salmánovi podařilo vymanévrovat jiné větve saúdské rodiny z nástupnictví a ze svého syna udělal nástupníka trůnu.

Nyní se proslýchá, že se velká část rozsáhlé rodiny Saúdů proti Mohammedovi postavila a žádají přehodnocení jeho nástupnictví – tedy v rozporu se stanoviskem krále. Jde o princovy bratrance, do nedávné doby také potenciální následníky trůnu. Obávají se Mohamedovy neřiditelnosti a touhy po moci.

Strýc místo synovce

Jako alternativu údajně nabízejí, aby po králově smrti převzal trůn nyní šestasedmdesátiletý králův bratr, princ Ahmed bin Abdulaziz, strýc prince Mohameda. Ahmed je králův vlastní bratr, moc by tedy zůstala v rukou této větve rodiny.

Současně se již v minulosti kriticky vyjadřoval o některých aspektech saúdské politiky a byl údajně proti předloňskému ustanovení prince Mohameda jako nástupce trůnu. Někteří američtí představitelé údajně signalizovali důležitým členům saúdské rodiny, že by tuto změnu podpořili.

Americké stanovisko je samozřejmě něco, co všichni pozorovatelé bedlivě sledují. Na jednu stranu CIA otevřeně mluví o tom, že považuje prince Mohameda za iniciátora fyzického odstranění Chášukdžího. Prezident Trump ovšem tvrdí, že stanovisko tajných služeb není definitivní, a především že nehodlá obětovat americké zájmy věci, jako je Chášukdžího vražda.

Vraždu novináře Chášukdžího nařídil korunní princ bin Salmán, uvádí zpravodajská služba Číst článek

Palestinská stopa

Je tu ještě jeden zajímavý mezinárodní aspekt, a to je tvrzení, že při odstranění Chášukdžího těla hráli významnou úlohu čtyři lidé blízcí Muhammadu Dahlanovi. Jde o palestinského politika z hnutí Fatáh, který se dostal do konfliktu s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem a odešel do exilu.

Počítalo se s ním jako s alternativním vůdcem po Abbásově politickém odchodu nebo smrti – a možná hraje nějakou úlohu v americkém mírovém plánu pro Izraelce a Palestince, který Trumpovi lidé chystají i v koordinaci se Saúdskou Arábií.

Je otázka, co další pokračování aféry Chášukdží bude pro Dahlana a jeho budoucí politickou kariéru znamenat. A co by znamenal pro potenciálně průlomové Trumpovy plány na blízkovýchodní mír.