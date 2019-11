Impeachment navždy? A dojde k němu vůbec?

Jak nedávno správně podotkl předseda bezpečnostního výboru Sněmovny reprezentantů Adam Schiff, zatím není jisté, jestli k zahájení impeachmentu vůbec dojde. Výslechy svědků, kteří předtím už byli vyslýcháni s vyloučením veřejnosti a jejichž výpovědi byly shledány vhodnými k veřejnému opakování, mohou trvat nekonečně dlouho. Podle toho, kolik bude vytipováno dalších svědků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Impeachment navždy?

Jinými slovy, proces zaměstnávání pozorností Američanů a podvázání volební kampaně Donalda Trumpa může pokračovat až do voleb, které se budou konat už za rok. Takový je skrytý smysl celého počinu amerických demokratů, a pokud to vynalézavost právníků dovolí, může čistě teoreticky pro Trumpa skončit zákazem účasti ve volbách až do skončení impeachmentu.

Není zcela zřejmé, proč s podobnou přísností nepřistupují demokratičtí poslanci ke korupčním podezřením kolem jejich čelního kandidáta Josepha (Joea) Bidena a jeho syna Huntera?

Dojmy politických spojenců?

Nejspíš vyslyšeli úpěnlivou žádost samotného Bidena, se kterou přišel během posledního diskusního kolečka demokratických prezidentských kandidátů: „Nechte už šťourání kolem mne a mého syna, protože my jsme křišťálově čistí, a soustřeďte se konečně na zločiny Donalda Trumpa!“

Trumpův hovor se Zelenským byl nepatřičný, řekl v Kongresu expert Bílého domu, který telefonát slyšel Číst článek

Jsou v Americe samozřejmě hlasy, které se naivně ptají, z čeho je vlastně prezident Trump obviňován? Vždyť do dnešního dne nikdo konkrétní obvinění nevyslovil. Jaké z jeho činů naplňují podmínky možného impeachmentu, táže se čestný profesor univerzity v Houstonu a spolupracovník Hooverova ústavu Paul Gregory? Zatím není jasné, které z jeho kroků mohou být předmětem odsouzení.

Proti Billu Clintonovi kupříkladu byla vznesena čtyři obvinění, z nichž nejvážnějším bylo křivopřísežnictví. Richard Nixon byl obviněn z toho, že se snažil utajit svůj podíl na odposleších volebního štábu Demokratické strany. Jinými slovy, prokázala se fakta, která mohla být interpretována jako zločin, který může být potrestán impeachmentem.

Nyní se neustále posuzují tvrzení, že Trump v telefonátu s prezidentem Ukrajiny Zelenským nabízel „službičku za službičku“ – vyšetření korupčního jednání otce a syna Bidenových výměnou za pokračování amerických vojenských dodávek.

Problém je, že nikdo z právníků zatím nedokázal, že by takové jednání bylo zločinem nebo trestným činem. Proč tedy zejména pracovníci diplomatického sboru předkládají své pro Trumpa nepříznivé dojmy?

Paul Gregory se domnívá, že důvod zná: Donald Trump se svým protiválečným izolacionismem dostává do konfliktu se strategií přinejmenším čtyř posledních amerických vlád a není divu, že jejich zahraničněpolitický establishment Trumpovu politiku nevítá. Jenže zahraniční politika Spojených států je podle ústavy určována prezidentem a diplomat, který s ní nesouhlasí, by měl opustit resort.

Dobrým příkladem je přiznání Alexandra Vindmana, ještě nedávno člena Rady pro národní bezpečnost. Tázán během slyšení v Kongresu na to, zda svědčí proti Trumpovi kvůli nějakému konkrétnímu porušení zákona, anebo kvůli obecné nespokojenosti s politikou prezidenta, Vindman přiznal, že jeho kritika má čistě politickou, nikoli kriminální povahu. Jinými slovy: demokraté ve Sněmovně reprezentantů zatím zakládají celý proces přípravy impeachmentu na dojmech svých politických spojenců.

Autor je publicista