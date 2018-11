Neviděl jsem. Ale nelíbí se mi!

Poprvé pod Milošem Říhou, poprvé v nových dresech. Zatímco českého kouče na střídačce nepřehlédnete, u nového a často kritizovaného lva na dresech se vám to může stát. A pak si můžete taky pěkně zanadávat na něco, čeho jste si ani nevšimli. Hokejová reprezentace odehraje za sezonu na domácím ledě nějakých osm zápasů, je to poměrně svátek, navíc v bývalé Sportovní hale se hrálo kvůli oslavám velkého výročí. Český hokej slavil 110 let. Komentář Praha 13:44 9. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Říha při tréninku hokejové reprezentace spolu s Michalem Jordánem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Koupíte si lístek, doma vezmete dres, a co by bylo tak nejlepší udělat v polovině první třetiny? Samozřejmě opustit tribunu a jít si stoupnout do fronty na pivo.

Někdy ve třinácté minutě už je fronta taková, že jistojistě nestihnete už ani minutu hry z první třetiny. Zase ale máte klid během přestávky, máte pivo a nemusíte koukat na hokej, na který jste si koupili lístek.

Přijímat novinky je vždy těžké. Proč bychom měli platit 30 korun u doktora? Proč si nemůžu zapálit v hospodě? Proč se má letiště jmenovat po tom pravdoláskařovi? A hlavně: Proč mám koukat na znak švédského kamionu na reprezentačním dresu na hokeji?

Nelíbí, nechci, ne...

Nečekal jsem rozjásané davy v nových dresech. Srabsky jsem využil možnost bavit se s lidmi ve frontě na pivo. Odtud vám totiž neutečou. Reakce na nové dresy jsou povětšinou negativní – nelibí se mi, je to jako nějakej klub v KHL, šaškárna, jsem Čech, chci český znak.

Asi o pět piv blíž k výčepu zaslechne debatu pán v dresu v naganském stylu. Hrůza. Strašný. Scania!

Z fronty se konečně ozve i připomenutí znaku švédského kamionu. Konečně. Trvalo to asi pět sekund. Ano, je to podobné, hodně podobné. Popravdě mi ale nový znak Českého hokeje připomíná víc trenéra Říhu.

Odpovědi jsem dostával dřív, než jsem čekal. „Jak se vám líbí nové dr… Ne! Nelíbí!“

To mi nestačí. Ale dneska je poprvé vidíte na hokejistech, co na to říkáte? - My jsme si toho vlastně ani nevšimli, zní odpověď. Bravo.

Čili kdyby svaz nic dopředu neřekl a hokejisti rovnou vyjeli v novém, nevšimnete si? - Ne, zní odpověď. Bravo podruhé.

Hokejový odboj

Neobhajuji nové dresy za každou cenu, vlastně ze znaku taky moc nejásám, ale spíš jsem chtěl představit tenhle pivní negativismus. Samozřejmě to nebylo od všech. Fotokoutek s novými dresy byl plný a třeba pan Miroslav je za nový znak rád, protože je podle jeho slov „jakoby vlastenec“.

Pak tu samou otázku dáte Jiřímu Holíkovi, který při oslavách českého hokeje prošel chodbou, kde byly snad všechny podoby dresů z historie. Je mu to jedno. Úplně. Prostě je tu něco nového a lidi si zvyknout. Jako na cigáro před hospodou, jako na Havlovo letiště.

Přitom Jiří Holík taky nemusel být vždy spokojený, v čem hraje. Nastupoval v generaci, která přelepovala rudou hvězdu na dresu. Na tom současném dresu byste mohli třeba přelepit ten puk v ústech lva, pokud s novým logem nesouhlasíte. A dát to na instagram.

Hele, v*le, to stejně v tý rychlosti nejde poznat, co maj‘ na triku, shodli jsme se s kolegou Petrem Kadeřábkem.

Myslím, že přelepování se od fanoušků nechystá. Rudá hvězda tam není a nic nepřipomíná srp ani kladivo.