A co Gabčík s Kubišem? Je paradoxem dějin, že mohou ležet vedle nacistických zločinců nebo kolaborantů

V listopadu 2014 byly z hromadného ďáblického pohřebiště exhumovány ostatky pátera Josefa Toufara, kterého komunističtí vyšetřovatelé umlátili v únoru 1950.

Pokud se to nyní podaří i s ostatky Zdeny Mašínové starší, bude to tedy teprve druhá oběť, která se od listopadu 1989, respektive od května 1945 dočká důstojného pohřbu.

Stovky obětí

Jenže v Ďáblicích jsou stovky těl - protinacistických odbojářů i protikomunistických aktivistů. Dost možná jsou v severní části hřbitova rovněž ostatky národních hrdinů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří v květnu 1942 splnili rozkaz a provedli atentát na Reinharda Heydricha, a dalších československých parašutistů.

Ačkoli přední čeští politici každoročně velebí jejich hrdinství, sami nenašli dostatek vůle k tomu, aby se aspoň pokusili jejich ostatky nalézt a důstojně pohřbít.

„V britské a francouzské tradici se s padlými příslušníky odboje zachází se vší úctou,“ uvedlo už v roce 2016 jedenáct nevládních organizací včetně Sdružení bývalých politických vězňů nebo Centra pro dokumentaci totalitních režimů.

„Náš stát jim však dodnes neposkytl důstojné místo posledního odpočinku, kde by bylo možné uctít jejich památku.“ Před časem si tohoto tristního stavu všiml i britský list The Guardian, který připomněl, že Kubiš s Gabčíkem – dva parašutisté vycvičení v Británii – jsou dodnes v hromadném hrobě v Praze, aniž měli řádný a důstojný pohřeb.

Atentát na Heydricha je přitom považován za jednu z nejodvážnějších operací druhé světové války.

Hrdinové vedle zločinců

Čtyři roky staré prohlášení platí i teď. Vrcholní politici a úřady včetně ministerstva obrany spíše hovoří o tom, proč exhumace nejde, než jak by se to mohlo zařídit. Ani se o to moc nepokouší. Ani nezkusí vyzvednout těla, u nichž by vypátrání jejich umístění třeba ani nebylo tak náročné.

Jediné, co úřady udělaly, bylo to, že ďáblický hřbitov před pár lety vyhlásily národní kulturní památkou. Je paradoxem moderních dějin, že Gabčík a Kubišem mohou ležet jen kousek od místa nacistických zločinců nebo kolaborantů, popravených po osvobození.

Patří mezi ně například německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank nebo důstojník SS Harald Wiesmann, přímo zodpovědný za vyhlazení Lidic. Ale třeba také Karel Čurda, který parašutisty na jaře 1942 udal gestapu.

A tak se může stát, že když by někdo chtěl položit kytičku na místo posledního odpočinku Gabčíka, Kubiše nebo členů rodiny, která jim před atentátem poskytla úkryt, položí ji k nacistickému zločinci K. H. Frankovi.

