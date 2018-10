Jak důležité je míti primátora

Zároveň však z jejich úst zaznívají názory na to, kdo by měl být pražským primátorem.

Pochopitelně představitel nejsilnější strany z rodící se koalice, tvrdí Piráti. Zkušený politik v čele magistrátu by byl lepší, oponuje Jiří Pospíšil ze Spojených sil pro Prahu. Logicky by měl hlavní město vést člověk, který dostal od voličů nejvíce hlasů, vyjádřil se lídr Prahy sobě Jan Čižinský. Zároveň všichni dodávají, že na osobních ambicích by jejich jednání ztroskotat nemělo.

Nelze však vyloučit, že by mohlo. Primátorem může být pouze jeden člověk – ne tři. Dva koaliční partneři tak nakonec budou muset ustoupit, chtějí-li spolu vládnout. Vítěz tohoto souboje bude nejvíc spojován s řízením hlavního města.

Pokud se mu bude dařit, nevydělá na tom stejně celá koalice. Víc bodovat bude ten, koho bude primátor. Platí to pochopitelně i opačně. To si však na začátku nikdo nepřipouští. Počítá se spíše s úspěchem.

Ti, co vládli s Krnáčovou

Boj o nového primátora bude velmi tuhý, byť je maskovaný tvrzením o větší důležitosti programu než rozdělení funkcí. Reálná síla pozice primátora bývá přirovnávána k ministerskému křeslu. Když v tom primátorském člověk usedne, má daleko větší šanci stát se veřejně známým, než dejme tomu náměstek či radní.

Vyvolá-li během svého působení včele Prahy pozitivní dojem, získá tím v dalších volbách velkou výhodu nejenom on, ale i strana nebo hnutí, které reprezentuje.

Byť má primátor při hlasování jeden hlas stejně jako ostatní zastupitelé, je v očích voličů nejvíc zodpovědný za fungování města. Dlouho by o tom mohla vyprávět Adriana Krnáčová. Ta řízení Prahy příliš nezvládla.

Nebyla na to ale sama. K ruce měla své stranické kolegy a také koaliční partnery. Někteří z nich přitom bez problémů přesvědčili lidi o tom, aby je znovu zvolili. Na končící primátorku měli raději zapomenout, alespoň se o to hnutí ANO v předvolební kampani snažilo. Jak se ukázalo, marně.

Zkrátka neúspěšná pražská vláda bude spojována hlavně s Adrianou Krnáčovou a jejími výroky například o zpovykaných Pražácích. Na koaliční zastupitele Patrika Nachera, nebo Jana Čižínského, na radní Jana Wolfa či Janu Plamínkovou negativní vzpomínka mířit asi nebude.

Přitom oni vládli Praze společně s Krnáčovou. Na rozdíl od ní jim voliči vyjádřili důvěru, aby hlavní město spravovali i v dalších letech. Zkrátka nebyli primátorem.