Výměna ministrů pod vlivem průzkumů veřejného mínění

Premiér se snaží reagovat na nálady voličů a pokud možno jim vychází vstříc. Udržuje si tím podporu pro hnutí ANO. Opakovaně to potvrzují volební výsledky. Do této strategie by nezapadla výměna ministrů, se kterými by panovala většinová spokojenost.

Zmiňovaný žebříček však vyjadřuje míru nespokojenosti. A první dvě místa okupují právě ministři Ťok a Nováková. Není proto náhoda, že koncem dubna budou na Hradě prezidentem jmenováni jejich nástupci.

Postoj veřejnosti k jednotlivým členům vlády je dán především jejich mediální prezentací. Kdyby dotazovaní měli u ministrů konkrétně popsat, co udělali ve své funkci správně a co zkazili, většinou by to nedokázali.

Další adept na odvolání

Není se čemu divit. Vždyť ani sám premiér jasně nevysvětlil, proč se rozhodl vyměnit právě Ťoka s Novákovou. Velkou roli v tom sehrál jejich mediální obraz. Ten byl negativní a výrazně přispěl ke zkrácení jejich pobytu v čele ministerstev. Pochopitelně se to odrazilo i ve výsledcích průzkumu Medianu.

Nahlédneme-li do zmiňovaného pořadí, dalším adeptem na odvolání by měl být Andrej Babiš. Těžko lze očekávat, že by na základě výsledků průzkumů veřejného mínění podal demisi.

Šéf hnutí ANO totiž zároveň dominuje tabulce spokojenosti občanů s prací členů vlády, byť v té měřící míru nespokojenosti je na třetím místě. Lze to vysvětlit poměrně jednoduše. Andrej Babiš má hodně příznivců a také odpůrců, což se do pořadí v jednotlivých kategoriích výrazně promítá.

Premiér nemusí tento rozpor zatím řešit. Z průzkumů volebních preferencí je zřejmé, že počet lidí s ním spokojených stačí i nadále na zajištění dominance hnutí ANO na tuzemské politické scéně.

Andrej Babiš k tomu mimo jiné přispívá štědrou rukou vůči seniorům. Zaměření na ně není náhodné. Názorně to ilustruje průzkum Medianu pro Český rozhlas. Práci premiéra oceňují především lidé starší šedesáti let.

Zkrátka nejnovější data potvrzují, že strategie, kterou zvolil Andrej Babiš, mu zatím vychází. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v průzkumu Medianu pro Český rozhlas nepatrně převažují ti, kteří jsou s jeho prací nespokojeni.