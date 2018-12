Těžko splnitelný úkol pro nového policejního prezidenta

Jeho dosavadní působení v policejním sboru není provázeno skandály. Nemá pověst člověka, který má úzké vazby na nějaké politiky či strany. Má tudíž všechny předpoklady k tomu, aby v nervózní době zklidnil policejní řady.

Řeč je o veřejném tlaku, kterému musí čelit v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo. Případ se týká úřadujícího premiéra. Je proto hojně probírán v médiích. Doprovázejí ho komentáře politiků.

Někteří se snaží lidem vnutit pohled, že policisté pracují na něčí objednávku. Jiní zase naznačují, že vyšetřovatelé jsou pod tlakem, aby kauza vyzněla do ztracena. Když se k tomu přidají odchody některých policejních funkcionářů, je atmosféra kolem policie velmi rozjitřená.

Obtížný úkol: nezávislost

Zklidnit by ji měl nový policejní prezident. Jedním z jeho hlavních úkolů by totiž mělo být odstínění svých podřízených od nejrůznějších politických tlaků. Měl by jim zajistit práci ve stylu – padni, komu padni. V době, kdy se musí zabývat problémy premiéra, to není úkol zrovna snadný.

Není divu, že zájemců o jeho splnění nebyly desítky. Do výběrového řízení se přihlásili pouze dva lidé. Ministr vnitra z nich vybral Jana Švejdara. Podle očekávání se kolem tohoto verdiktu objevily nejrůznější dohady. Například o tom, nakolik Janu Hamáčkovi do rozhodování zasahoval Andrej Babiš.

Hamáček uvedl do úřadu nového policejního prezidenta Švejdara. ‚Má pověst rovného chlapa,‘ říká ministr Číst článek

Mohou vycházet jednak z dění kolem vyšetřování Čapího hnízda, jednak ze zkušeností z minulosti. O post policejního prezidenta se opakovaně sváděl těžký boj. Výběr šéfa policejního sboru býval součástí nejrůznějších politických dohod a také příčinou politických krizí. Jan Švejdar bude mít v následujících týdnech příležitost podobné spekulace vyvrátit.

Zároveň bude pracovat s vědomím, že jeho pobyt v čele policejního sboru je svým způsobem v rukou politiků. Byť formálně jeho odvolání není jednoduché, jeho někteří předchůdci si názorně ověřili, že není nemožné.

Odcházeli „dobrovolně“ na základě silného politického tlaku. Pokud se mu například Petr Lessy snažil odolat, byl účelově vyšetřován a z pozice policejního prezidenta tímto způsobem odejit.

Zkrátka Jan Švejdar musí splnit obtížný úkol. Vycházet s politiky tak, aby ho neodvolali, ale zároveň jim bránit v ovlivňování práce policistů.