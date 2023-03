Hnutí ANO začíná přecházet do polohy protievropské destruktivní strany

Evropský parlament na své poměry velmi slabou většinou odhlasoval svůj postoj k zateplování budov. Je to postoj, jak už to u zelené agendy a Evropského parlamentu bývá, trochu moc ambiciózní s příliš šibeničními termíny a bez kladení si otázky, kde se na to vezme. Komentář Praha 17:00 18. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference po předsednictvu ANO. V první řadě zleva Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová | Zdroj: Profimedia

Směr je ovšem správný. Už se jím ostatně samy od sebe vydaly tisíce českých domácností, aby při dramaticky vysokých cenách vytápění prostě ušetřily.

Jenže, co je moc, je bohužel příliš a myslí si to i většina českých europoslanců, kteří hlasovali proti návrhu. A to jak z opozičních, tak z vládních stran. Jednoznačně pro byli jen europoslanci Pirátů, kteří jsou stále více takovou českou variantou zelených a nic proti tomu. Jasně proti byla ale velká většina europoslanců zbytku vládních stran.

Ale pouze hnutí ANO svolalo k hlasování o zateplení budov tiskovou konferenci. A začalo strašit české voliče, na jak horentní sumu vyjde zateplení domu, když se Česko směrnici podvolí a nezablokuje ji společně se skupinou podobně smýšlejících států.

Zatím ale není třeba ještě nic blokovat, postoj členských států ke směrnici se stále jen tvoří a dá se předpokládat, že bude, jak to tak bývá, výrazně méně dramatický než postoj Evropského parlamentu.

Jenže tohle hnutí ANO už nezajímá. Evropská unie se pro hnutí ANO stala dalším cílem totálně destruktivní politiky, kde hnutí změněné v převodní páku zájmů Andreje Babiše a jeho Agrofertu bojuje o posílení ze strany voličů SPD.

Blízko extrémní protievropské ultrapravici

To jde zcela proti dosavadní evropské politice ANO, které je součástí eurofederalistické a proekologické frakce Renew, kterou vedou europoslanci ze strany francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Jenže současné ANO je pod Babišovým vedením v evropském politickém spektru někde úplně jinde, blízko extrémní protievropské ultrapravici.

V příštích měsících se dá proto očekávat tvrdá protiunijní destruktivní rétorika, která ostatně Andrejovi Babišovi nebyla cizí nikdy, kdykoli se mu v minulosti hodila.

Ve volbách do Evropského parlamentu, nejbližších, které Česko v květnu příštího roku čekají, půjde hnutí ANO zřejmě cestou Babišova závěru prezidentské kampaně. Pak ale na kandidátkách hnutí přestane být místo pro ty, kteří naopak v Evropském parlamentu budovali hnutí ANO lepší pověst, než odpovídala tomu, že jeho předsedou je právě Andrej Babiš.

Podobně jako už dnes nemají v ANO místo lidé jako Ivo Vondrák nebo Tomáš Macura. Zato se ale asi na kandidátce ANO do evropských voleb naopak najde místo pro lidi dnes blízké Okamurově SPD.

Autor je komentátor Deníku