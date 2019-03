Štěstí si za peníze nekoupíš? Na Instagramu ano

Filmový festival Jeden svět se nevěnuje jen čistě lidskoprávním tématům, ale v posledních letech také dopadu všudypřítomných sociálních sítí. Letos se mu věnoval dokument #FollowMe o Instagramu, sesterské síti Facebooku, která je pro mladé uživatele platformou číslo jedna.

Ve filmu během necelé hodiny nizozemský tvůrce s nemalým překvapením odhaluje, jak se na Instagramu nakupují falešné lajky a followeři, tedy sledující. Je to rozšířený problém. Za sto- až tisícikoruny si můžete koupit tisíce followerů. A když je jich třeba deset tisíc, už se na nich dá začít vydělávat. Firmy totiž takzvané influencery, tedy uživatele s velkým počtem followerů, využívají jako reklamní nosiče. Za fotku s jejich produktem - od žvýkaček přes nápoje po skateboardy - jim nabízí tisíce korun.

Tak funguje instagramová ekonomika. Je to výhodné pro firmy, protože tím dostanou svoje produkty mezi cílovku, která je vůči „tradiční“ reklamě v televizi i na webu imunní, pro influencery, kteří vydělávají peníze, i pro samotný Instagram - tomu jde o to, aby na něm uživatelé trávili co nejvíce času a zobrazilo se jim tak co nejvíc reklamního obsahu.

Pro lidi, kteří se v prostředí Instagramu nepohybují, to může být trochu překvapivé. Na síti, která se pomalu blíží k miliardě uživatelů, je ale tenhle typ reklamy klíčový. Přesná čísla známá nejsou, ale podle odhadů za reklamu šířenou skrz influencery firmy loni utratily asi miliardu dolarů.

Na tak velkém trhu už je podstatné, jestli firmy investují do uživatelů se skutečnými sledujícími, nebo uměle vyrobenými falešnými profily. Těch je přitom obrovské množství. Ve filmu mluví mimo jiné holandský podnikatel, který s falešnými profily podniká, a popisuje, jak se klonují účtu skutečných uživatelů, i jak snadné je lajky a sledující získat.

To firmám, které reklamu zadávají, samozřejmě vadí, boj je to ale marný. S tak obrovským množstvím uživatelů - a díky technologickým pokrokům, které například umožňují vygenerovat neexistující obličeje - jejich pravost zkrátka nejde uhlídat.

Druhá věc je, že samotný Instagram si se situací příliš velkou hlavu nedělá. S dokumentaristou ve #FollowMe zástupci firmy odmítli mluvit a odkázali ho na tiskový e-mail - na který nikdo neodpověděl. Přestože je obchod se sledujícími pochybný a porušuje podmínky služby, o nic nelegálního nejde - a pro Instagram jsou i falešní uživatelé uživatelé. Stačí jim občas dát navenek najevo, že je problém trápí, ale ve skutečnosti se jim nezabývat.

Ve světle dalších skandálů Facebooku - třeba šíření falešných zpráv nebo úniky dat miliónů uživatelů - jde vlastně o drobnost. Je to ale další střípek nového, pesimističtějšího obrazu, který sociální sítě mají. Vzletná slova Marka Zuckerberga o propojování světa jsou čím dál prázdnější. Facebook je především reklamní firma obchodující s daty svých uživatelů, jejímž cílem je zisk. Jistě, nepřináší zdaleka jen negativa, ale ta je dobré mít na paměti. K tomu filmy jako #FollowMe nebo loňští Čističi slouží dobře.

Znovu a znovu se ovšem ukazuje, že ve světle zábavy a pohodlí, které sociální sítě svým uživatelům nabízí, jsou jejich negativa velké většině zkrátka jedno. Ať už jsou skandály seběvětší, uživatelů, který po nich sítě skutečně opustí, je jen minimum. Zuckerberga a jeho firmu tak nejspíš čeká pár dalších úspěšných let - aspoň do doby, než Instagram přestane být cool.