Milánský nacionalistický internacionalismus

Matteo Salvini, předseda populistické Ligy severu, totiž nedávno svolal do města modelek a módních návrhářů setkání všech, kteří to se svým národem myslí upřímně, a hodlal jim navrhnout, aby společně založili nacionalistickou internacionálu.

S ní by pak vítězně vtáhli v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Vzdělanci by Salviniho nápad označili za contradictio in adjecto. My jednoduší lidé prostě za protimluv.

Jeho úsilí švýcarský Tages-Anzeiger vymezil podle mého vcelku přesně: Nacionalisty sotva co spojuje. Všem jim jde „o vlastní kulturu, vlastní řeč, vlastní měnu a vlastní politické hvězdy“.

Nebylo proto divu, že účast v Miláně byla skromná. Z významnějších pozvaných dorazili jen „alternativní“ Němci“. Marine Le Penová poslala pozdravný telegram. Vedení evropských nacionalistů ona příslušnice velkého národa nepřenechá přece nějakému Italovi!

Bláznovství zaplatí Němci

I když si se Salvinim před časem ve Varšavě v mnoha otázkách, jako je migrace a nepřijatelnost současné Evropské unie, notoval, vadí Jaroslawu Kaczyńskému jeho příchylnost k ruskému prezidentovi. Pro Poláka smrtelný hřích.

Viktor Orbán, evropská hvězda nacionalismu, si s italským ministrem vnitra naopak nenotuje v řešení stávající uprchlické situace na Apeninském poloostrově.

Itálie po ostatních Evropanech stále požaduje, aby se s ní o uprchlické břímě podělili. Maďarsko odmítá byť jen jedinou migrantskou nohu.

Evropští lidovci Orbánovi sice pozastavili hlasovací práva v parlamentní frakci, přesto si to maďarský předseda vlády s nimi úplně rozházet nehodlá. Než nejistého nacionalisticky-internacionalistického holuba na střeše, raději třímá lidoveckého vrabce v hrsti.

Tak jedinými spolehlivými spojenci jsou „alternativní“ Němci. Do Milána za Salvinim přijeli. Přesto i oni kroutí hlavou. Nad italským předluženým státním rozpočtem. „Ti Římané se snad zbláznili!“ si mezi sebou říkají v narážce na Asterixovy příběhy a dodávají, že jejich bláznovství nakonec zaplatí jak jinak Němci.

A naši? Pozváni nebyli. Andrej Babiš je na vkus nacionalistických internacionalistů příliš proevropský. Ti zbývající z pohledu milánského jsou jen takoví političtí čučkaři.

To je pro nás dobrá zpráva. Anebo že by špatná?