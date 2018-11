Jak se spí Donaldu Trumpovi?

Jak se teď spí Donaldu Trumpovi? Zdá se, že prezident má důvody k opatrnému optimismu. Během těchto voleb se obmění celá Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Nejpravděpodobnějším letošním výsledkem bude ztráta republikánské většiny ve Sněmovně, ale i udržení převahy v Senátu.

‚Platíme daně, ale nikdo nás nezastupuje.‘ Obyvatelé Washingtonu DC bojují za své právo volit Číst článek

To by byl relativní úspěch, vždyť demokraté v polovině prvního Obamova mandátu přišli ve Sněmovně o více než 60 křesel a o šest křesel v Senátu. Vysvětlení spočívá v tom, že Donald Trump nakonec přece jen je úspěšným prezidentem, nebo přinejmenším dokáže takový dojem vyvolat. A také, že jeho voliči mu snáze odpouštějí.

Koupel na výsluní

Nejvíce se to projevilo právě v posledních týdnech, kdy podle průzkumů firmy Gallup jeho obliba stoupla o čtvrtinu a dosáhla 44 procent. To je více než měl v podobném období Clinton nebo Reagan, a skoro stejně jako měl Obama. Všichni zmínění prezidenti nakonec dokázali získat ještě druhý mandát!

Proč je Trump vnímán jako úspěšný? Možná nejdůležitější faktor spočívá v tom, že americké ekonomice se neobvykle daří. Roste momentálně více než čtyřprocentním tempem, což je cifra, o níž západoevropské vlády ani nesní. I díky tomu je americká nezaměstnanost na padesátiletém minimu, včetně neprivilegovaných skupin, které jinak těžko hledají uplatnění.

Trumpovi příznivci tvrdí, že hospodářský růst je důsledkem jeho politiky, například výrazného snížení daní, větší ochrany amerického trhu a tlaku na zahraniční obchodní partnery. Nedávno Trumpova administrativa úspěšně změnila znění dohod o volném obchodu s Kanadou a Mexikem a tlačí do kouta Číňany i Evropany. Naopak skeptici tvrdí, že tyto změny se zatím na hospodářských výsledcích nemohly projevit, i kdyby měly pozitivní vliv.

Trump se veřejnosti úspěšně představuje jako obratný politický manažer a diplomat. Dokázal prosadit dva své kandidáty na soudce Nejvyššího soudu, zrušil kontroverzní jadernou dohodu s Íránem a otevřel jednání s Koreou, byť zatím bez jasných výsledků.

Dokonce i takové nahodilé děje, jako je konvoj latinskoamerických migrantů mířících k americkým hranicím, mohou Trumpovi trochu pomoci v mobilizaci veřejného mínění.

Přesto se čeká mírná prohra ve Sněmovně reprezentantů, která se každé dva roky obměňuje celá a promítají se do ní posuny veřejného mínění. Spekuluje se o tom, že obchodnicky smýšlející Trump dokáže i tento neúspěch využít.

Výhodné nevýhody

Trump totiž čelí odporu i v republikánské straně a příchod demokratů do Sněmovny by mu mohl pomoci protlačit rozsáhlé infrastrukturní změny. Ty totiž budou financovány pomocí deficitního financování, což by někteří republikáni možná nezkousli. Noční můrou demokratů by pak byl scénář, v němž by díky investičním plánům získal podporu i pro druhé volební období.

Týden do referenda o Trumpovi. Hraje se o kontrolu nad parlamentem i klíče od impeachmentu Číst článek

Zavilí Trumpovi nepřátelé samozřejmě doufají v opak, totiž že nástup demokratů do Kongresu pomůže ochránit některé Obamovy úspěchy, především reformu financování zdravotní péče. A ti ještě zavilejší věří, že se díky tomu podaří spustit proces Trumpova odvolání z funkce.

Zatím může Trump být v klidu, vyšetřovatel Mueller nepřišel na veřejnost s ničím konkrétním, i když se může jednat o pokus nezpolitizovat vyšetřování před volbami. Prezident zaznamenal i další úspěch podobného druhu, když soud zamítl žalobu, kterou na Trumpa podala pornoherečka Stormy Daniels.

Jak se tedy Trumpovi pár desítek hodin před kongresovými volbami spí? Možná lépe než když se před dvěma lety dozvěděl, že navzdory svému vlastnímu očekávání zvítězil a bude muset čtyři roky prezidentovat v Bílém domě. Teď už tomu očividně přišel na chuť a republikáni z toho mohou ve volbách těžit.