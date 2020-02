Hrrr na Buttigiege aneb Všichni proti jednomu

Astronaut, který by se vrátil z několikaměsíčního pobytu na oběžné dráze, by byl zmaten. Zejména pokud by v pátek vyslechl debatu uchazečů o kandidaturu za Demokratickou stranu. Terčem největších výpadů nebyl Donald Trump, ale jistá nula, nezkušený mladíček ze zapadákova, který by prý mohl všechno zkazit. Komentář Praha 12:43 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pete Buttigieg během demokratických primárek v Iowě | Foto: Charles Krupa | Zdroj: ČTK/AP

Byl jím samozřejmě Pete Buttigieg, který se po prvních primárkách v Iowě prosadil jako slibný kandidát a začal ohrožovat pozice dosavadních favoritů. Možná není překvapení na místě, vůči každému z nich měl nějakou viditelnou výhodu – působí umírněněji než Sanders s Warrenovou, mlaději než oni oba i Biden, a není tak snadné vydávat ho za člověka establishmentu. Zatímco jeho soupeři strávili desítky let ve Washingtonu, jeho dosavadní politická dráha je spojena se stotisícovým městem v už tak provinční Indianě. Jeho starostování je ale považováno za inovativní a úspěšné.

Nevhodně nadějný

Levicovější oponenti se ho proto snažili napadnout s tím, že se nebude schopen zastávat „pracujících lidí“. Buttigieg se z těchto kleští dostal, když poukázal na konkrétní úspěchy ve svém městě, a naopak zahnal do kouta Bernieho Sanderse, když úspěšně zpochybnil jeho politiku podle hesla „všechno nebo nic“. Bidena odrazil tento zástupce generace „mileniálů“ tvrzením, že staré recepty z minulosti už fungovat nebudou.

Další Buttigiegovou údajnou slabinou, kterou se soupeři snažili zasáhnout, je jeho nezkušenost. Joe Biden otcovsky poznamenal, že jeho sok je dobrý člověk a vlastenec, ale bez dostatečné praxe. Biden se může odvolat na svou dráhu Obamova viceprezidenta, ale mnozí z přítomných uchazečů měli ještě menší zkušenost s exekutivními funkcemi než kritizovaný exstarosta.

Warrenová se v této souvislosti dokonce sebevražedně vydávala za kandidátku obyčejných Američanů, protože na rozdíl od ostatních kandidátů není bohatá. To může v americkém kontextu vyznít tak, že není moc schopná.

Velkým tématem debaty byla otázka opětovného sjednocení rozhádané Ameriky, i když řeč sklouzávala k tomu, kdo pro demokraty ve volbách nejlépe získá určité voličské skupiny, například zmíněné „pracující lidi“, kterým prý je třeba něco dát, třeba minimální mzdu a znárodněné zdravotnictví.

Osmatřicetiletý Buttigieg má oproti dosavadním favoritům Sandersovi, Warrenové i Bidenovi nevýhodu věku – tu se on sám snaží obrátit v přednost, protože je fyzicky svěží a mediálně neokoukaný. V této věci na něj útočila jiná potenciální kandidátka umírněného proudu Amy Klobucharová, podle které se nováčci v Bílém domě neosvědčili, například Donald Trump.

Nesmiřitelní umírnění

Právě Klobucharová a Biden s Buttigiegem svádějí bratrovražedný boj o to, kdo se prodere vpřed jako kandidát umírněného proudu. Pokud se jim to nepodaří v následujících týdnech, jejich cesta do Bílého domu skončí – to se týká zejména dosud nejnadějnějšího Bidena považovaného za nejumírněnějšího demokrata a podle dosavadních průzkumů nejtěžšího soupeře pro Trumpa.

Před úterními primárkami jsou za hlavní favority považováni Sanders a právě Buttigieg, přičemž v New Hampshire zhruba polovinu registrovaných voličů tvoří „nezávislí“, což jsou lidé, kteří spíše než pro Sandersův americký socialismus budou mít pochopení pro Buttigiegův neideologický, praktický, starostovský postup vpřed. Při příští debatě to starosta zapadákova v Indianě možná od kolegů schytá ještě víc.

Autor je komentátor Českého rozhlasu