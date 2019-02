Na vietnamskou Hanoj se upíraly pohledy snad miliard lidí a chvílemi to vypadalo na dohodu desetiletí. Oč větší očekávání schůzka Donalda Trumpa s Kim Čong-unem vyvolávala, o to větší byl šok z jejího náhlého splasknutí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Fingerland: Kim a Trump – dvakrát a dost?

Oba vůdcové ani nespotřebovali čas vyčleněný na vyjednávání a dokonce vynechali i pracovní oběd, který měl následovat. Donald Trump uspořádal tiskovou konferenci a odletěl do Washingtonu. Kim byl možná vývojem zaskočen, protože jeho obrněný vlak zatím zůstával v opravně.

Novináři, kteří se těšili na titulky o epochálním zvratu, si museli vystačit s konstatováním, že severokorejský vůdce v Hanoji vůbec poprvé odpověděl na otázku západního novináře.

Nahoru a dolů

Co vedlo k náhlému ukončení věci původně tak velkolepě ohlášené? Jedna možnost spočívá v tom, že jednání prostě nebylo dobře připravené. Podpisy velkých dohod následují po pracných zákulisních dílčích dohodách, včetně technického a časového zajištění závazků. A také na základě jasně formulovaných požadavků s předem připravenými oblastmi, kde lze ustoupit.

Sám prezident Trump ovšem působil dojmem, že se spoléhá hlavně na dobré vztahy se svým protějškem a to ostatní nějak vyplyne. Také jeho veřejná vyjádření před schůzkou kolísala ohledně toho, co bude od Severokorejců žádat.

Co si myslí a žádá Kim je samozřejmě ještě mnohem větší záhada. V každém případě se při první schůzce v Singapuru dalo chápat, že nejsou stanoveny například časové lhůty, při druhém summitu už méně.

Druhým vysvětlením je, že Trump se na konkrétní výsledek hanojské schůzky nijak zvlášť nespoléhal a netrval na ní. Jeho vysvětlení, že Kim Čong-un žádal úplné zrušení sankcí, a nebylo tedy možné se dohodnout, těžko obstojí.

Na shledanou, ne sbohem

Mírová jednání se vždy odehrávají mezi nepřáteli s odlišnými představami a zájmy, a jedná se tedy až do konce vymezeného času, nebo ještě déle. Tak ale nechápe diplomacii Trump, který se na mezinárodní politiku dívá optikou své podnikatelské zkušenosti.

Má ale samozřejmě pravdu v tom, že někdy je lepší rozhovory přerušit a obnovit je v novém, příznivějším kontextu. Na krachu jednání je pozoruhodný onen přátelský tón, kterým ho alespoň někteří účastníci komentovali. Například americký prezident se prý už těší na další setkání.

‚Lepší než špatná je dohoda žádná.‘ Proč tak nenadále skončil hanojský summit Trumpa a Kima? Číst článek

Kim Čong-una, vůdce jedné z nejhorších diktatur dneška, také veřejně vyvinil z podílu na mučení a vraždě mladého amerického turisty – Kim o týrání amerického občana prý nic nevěděl. Neboli, Trump dělá vše pro to, aby dveře pro další dialog zůstaly otevřené. Kim zas údajně slíbil, že KLDR nebude nadále testovat jaderné nálože ani rakety.

Jednání podobného druhu často zkrachují prostě proto, že strany sporu nejsou nuceny se okamžitě dohodnout a současně je pro ně případný kompromis rizikový. To je nepochybně i tento případ. Kim v Hanoji odmítl i předložit seznam svých jaderných zařízení.

Představa, že by se vzdal jaderných zbraní, je skoro iluzorní. Dosud je považoval za nástroj svého přežití, vzdal by se jich tedy logicky jen pokud by nastala opačná situace, že by ho jejich vlastnění smrtelně ohrožovalo. Navíc je tu nezodpovězená otázka, zda on sám by vůbec získal vůbec souhlas svého vlastního režimu s podobnými ústupky.

Trump odlétal z Vietnamu s optimistickým výrazem a s vietnamskými hostiteli se loučil jako se starými brachy. Ostatně proč ne, Vietnam dnes paradoxně hledí k Americe jako k nejdůležitějšímu spojenci proti stále expanzivnější Číně. Severní Korea ale touto cestou zatím nejde a zřejmě ani nepůjde.