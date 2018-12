Sparta potřebuje velkého šéfa. Velkého čápa?

Fotbalisté Sparty a jejich fanoušci poznávají, jak relativním pojmem je „dno“. Když už si mysleli, že ho po dvou neproměněných penaltách, dvou vyloučeních a porážce na Slovácku dosáhli, zase se po prohře s Teplicemi posunulo níž. Komentář Praha 6:10 10. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kam až bude muset nejslavnější klub české historie klesnout, aby si Daniel Křetínský uvědomil, že bude třeba sáhnout do vyšších pater letenského stadionu, než do přízemních (doslova i obrazně) šaten A týmu? | Foto: Darko Vojinovic | Zdroj: AP

Že už to horší být nemůže, si sparťané mysleli v poslední době několikrát.

Z éry trenéra Stramaccioniho můžete vybírat v podstatě namátkou a stejnou možnost vám teď dává i muž dvou židlí Ščasný. Je libo vyřazení s CZ Bělehrad bez vstřelené branky? Nebo raději s úplným srbským trpaslíkem Suboticou? Zmíněné Slovácko? Některý z mnoha bezzubých a bezduchých výkonů?

Už jednou – loni v létě – klesla Sparta tak, že donutila majitele Křetínského leccos překopat. Rozbít víceméně českou partičku hráčů i členů realizačního týmu a vsadit na neotřelou variantu zahraničních fotbalistů i trenérů.

Sparta v krizi. Letenský tým prohrál doma s Teplicemi 0:1 a fanoušci ho vypískali Číst článek

Stramaccioniho mise byla propadákem a také sázka na větší počet cizinců na trávníku prozatím nevypadá jako velký úspěch.

Už loni na podzim, teprve po prvních nezdarech italského elegána, se k tomu věcně vyjádřil (v tu dobu už bývalý letenský) záložník Bořek Dočkal. Nedivil se, že Sparta tenhle experiment zkusila, když „česká“ cesta do Ligy mistrů od roku 2005 nevedla a k ligovému titulu od sezóny 2011/2012 jen jednou.

Kam až bude muset nejslavnější klub české historie klesnout, aby si Daniel Křetínský uvědomil, že bude třeba sáhnout do vyšších pater letenského stadionu, než do přízemních (doslova i obrazně) šaten A týmu?

Kdo vlastně šéfuje Spartě? Je to majitel Křetínský? Je to nový ředitel Čupr? Supervizor Kotalík? Sportovní šéf Ščasný? A do jaké míry se hlásí o slovo guru mládeže Hřebík? Kdo má jaké pravomoci a kdo z nich má také schopnosti vést takový kolos?

Podívejte se naproti tomu na systém řízení jiných českých klubů, které si zasluhují pozornost spíše v pozitivním slova smyslu. Jejich směr obvykle udává jeden člověk, který má i klíčové exekutivní pravomoci.

Sparta skončila ve ztrátě 724 milionů korun, postih od UEFA jí ale nehrozí Číst článek

Plzeň, to je Adolf Šádek. Muž, který má přehled o všem od zásadních sponzorů klubu přes všechny hráče a vytipované posily až po čistotu na stadionu. „Pojď, musíme to tady uklidit, jinak nám Áda vynadá,“ to je prý ostatně ve Štruncových sadech docela častá věta, až na to poslední slůvko, které bývá expresivnější.

Ve Zlíně dostal velké slovo Zdeněk Grygera, v Liberci to býval Jan Nezmar, než odešel do Slavie, kde došlo ke sváru, protože na roli „frontmana“ tu byli dva s Martinem Krobem, který kvůli tomu musel před pár dny odejít.

A v Jablonci? Ano, Miroslav Pelta, který o sobě rád říká, že je „Velkej čáp“. Že spojí nespojitelné. Ve funkci předsedy Fotbalové asociace to dělal způsobem, že musel kvůli policejnímu vyšetřování ve funkci skončit a namále mělo i jeho manželství. Z dob šéfování Spartě zase zlidověla hláška o cinklém jaru.

Ne, tenhle text skutečně není Peltovou glorifikací. Nicméně je třeba mu přiznat, že fotbal „dělat umí“. Pro svůj klub dokázal vždy sehnat peníze i vhodné hráče, dobře hospodařit a konec konců se postarat také o správnou atmosféru.

Sparta potřebuje někoho takového. Někoho, jehož erudicí není jen známost s majitelem Křetínským. Nemusí to být přímo Velký čáp, spokojme se s kýmkoliv, kdo snese označení Velký šéf.