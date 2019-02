Bolestnější by byla jiná ztráta

České tenistky jsou nejúspěšnějším týmem aktuální dekády, jedním z nejlepších v historii. Petr Pála nejslavnějším kapitánem. A porážka s vynikajícími Rumunkami v prvním kole Fed Cupu na tom sotva něco změní. Prohra je teď možná bolestivá, i protože byla velmi těsná, ale vlastně není ani moc překvapivá. Komentář Ostrava 6:18 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Světová jednička minulého roku Simona Halepová byla navzdory zdravotním potížím z konce minulé sezony až příliš dobrou hráčkou ve vítkovické hale, neporazila ji ani výtečně připravená Karolína Plíšková.

Žebříčkové postavení v ženském singlu bylo při neúčasti Petry Kvitové lepší u soupeřek. A že nakonec nevyhrál deblový pár, který je stále první na světě? To také není senzace. Beguová a Niculescuoová spolu nebyly na dvorci poprvé, loni dosáhly na grandslamové semifinále, nedávno vyhrály menší turnaj v Thajsku.

Kapitán Petr Pála až do tohoto víkendu v drtivé většině případů dokázal najít optimální deblovou sestavu, která v pátém duelu zářila. Někdy při tom i zariskoval, několikrát „roztrhl“ očekávaný pár a dohromady dal jiný, který zvítězil. Teď v Ostravě k tomu neměl důvod.

Vsadil na ten, který je žebříčkově nejlepší na světě. Navzdory tomu, že Kateřina Siniaková těsně před tím odehrála singlové utkání a Barbora Krejčíková nikdy v týmové soutěži nehrála. Doufal, že zafunguje fyzická odolnost Siniakové v kombinaci s jiskrou, kterou zažehne její předpokládaný singlový úspěch. Plán vyšel napůl. Dvojnásobné grandslamové šampionky získaly tím nejsložitějším způsobem první set, ve kterém měly dlouho převahu, žádné síly neušetřily. V dalších sadách jen stále dotahovaly, psychickou výhodu získávaly spíš soupeřky.

V minulosti se stávalo, že těsné zápasy český tým vyhrával, teď se to otočilo. Je to takové otřepané, ale chce se říct, že jednou to už přijít muselo, zvlášť v době, kdy české tenistky procházejí jistou generační výměnou, a kdy tým přišel o některé opory z minulých let - Barboru Strýcovou či Lucii Šafářovou. Teď chyběla i Petra Kvitová.

Tenistky, které dostaly příležitost, nechaly na dvorci všechno, přitom je čekají důležité turnaje. Pojedou na ně psychicky i fyzicky opotřebované. Termín je hodně nešťastný, k hráčkám nemilosrdný, přesto bojovaly spoustu hodin na kurtu i s vědomím, že za své snažení nezískají ani bod do žebříčku a právě o ty mohou kvůli vyčerpání z reprezentační akce v dalších dnech přijít. Ale nestěžují si, příště dorazí zase.

Svěřenkyně kapitána Pály, které v minulých osmi letech vybojovaly trofej šestkrát, mohou i v budoucnu sbírat další výhry a tituly. Porážka zamrzí, připravila je o semifinále v domácím prostředí, celkově jedenácté v řadě. Takto po hodně dlouhé době poznají baráž. Fatální ztráta to ale není. Soutěž zřejmě čekají reformy a teď jde jen o to, jaké budou.

Už nyní je ale zřejmé, že tou nejbolestnější ztrátou není výsledek posledního zápasu, tou by byla až taková změna formátu, která by ženskou týmovou soutěž připravila o jedinečnou atmosféru, již dokáží vytvářet fanoušci jednotlivých zemí. Mimochodem ti rumunští v Ostravě byli fantastičtí, zřejmě nejbouřlivější a nejnadšenější, z těch, kteří v poslední době k fedcupovému nebo daviscupovému duelu do Česka dorazili.