Ťok, Krnáčová, dálnice a petice

Před týdnem v sobotu oznámila primátorka Adriana Krnáčová (ANO) Pražanům, že jsou zpovykaní, když si stěžují na dopravní komplikace ve svém městě. O den později v neděli se za to na twitteru omluvila. A hned v pondělí zkolabovala doprava v hlavním městě v důsledku opravy jedné ulice na Žižkově.

V úterý podepsali někteří členové vlády včetně ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) petici za urychlené dokončení obchvatu České Lípy. Za výstavbu odpovídá ministerstvo dopravy v čele s Danem Ťokem. V pátek Ťok oznámil, že se zcela neočekávaně protáhne oprava dálnice D1. Nově určený termín dokončení je rok 2021. Kdo tomu věří, ať si na to vsadí.

Primátorkou Prahy je Adriana Krnáčová od konce roku 2014. Hnutí ANO drží ministerstvo dopravy od ledna stejného roku, Ťok do funkce nastoupil v prosinci 2014. Dálnice D1 je začala opravovat na jaře 2013 a dokončena měla být letos.

Nyní bychom mohli radostně vykřiknout „Dálnice, dálnice, dálnice, prostě je zařídíme“ a celý sloupek s ulehčením uzavřít. Ovšem neuděláme to, protože tohle není volební kampaň, v níž se s takovými jednoduchými slogany pracuje. A události uplynulého týdne ukazují, jak obtížně se naplňují.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Až se limuzína ANO zasekne

Abychom byli fér, tyhle trable by se dost možná odehrály i za jiné politické konstelace, i když je pozoruhodné, kolik smůly se v poslední době lepí zejména na primátorku. Dokonce tolik, že si už i (premiér v demisi a předseda ANO) Andrej Babiš klade otázku, jestli je úplně nejlepší nápad nechat Krnáčovou obhajovat na podzim v komunálních volbách její post. A patrně už zná i odpověď.

Česká dopravní infrastruktura chátrá a skutečně už civilizačně zaostává spoustu let - za to hnutí ANO opravdu nemůže. Andreji Babišovi se není třeba divit, že když náhodou spí, sní o stovkách nových kilometrů dálnic a vysokorychlostní železnice. Ironicky by se dalo zeptat: Bude je snad stavět ministr Ťok?

Samozřejmě, že je to celé složitější. Liniové stavby se nejlépe staví v zemích, které si na nějakou demokracii a právo veřejnosti mluvit do věcí, které se jí týkají, ani nehrají. Ale kupodivu to zvládají i v zemích jen o něco málo bohatších a s obdobnými zákony, jaké máme i my. Kupříkladu ve Španělsku.

Ministr dopravy Dan Ťok. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Krnáčová s Ťokem teď ovšem poznávají realitu zblízka. Oba by byli schopni poskytnout hodinové vysvětlení, že problém není v nich a úřadech, které řídí, ale v právním prostředí, v němž se musí pohybovat. Samozřejmě s přihlédnutím ke všem předchozím politickým reprezentacím.

Možná budou mít i kus pravdy. Možná by to dokonce říct i měli a zopakovat to velmi nahlas i před předsedou vlády, nejlépe před jedním z dalších kol celorepublikového turné jeho vlády pod názvem „Slíbíme vám, co ani sami nechcete“.

Protože všechny ty dálnice, dálnice, dálnice jsou jen metaforou pro sliby, které ANO a nyní i vláda v demisi rozdává. Prostě to nejde tak úplně jednoduše a půjde to ještě hůř, jen co se ekonomika nutně zhoupne do obtížnějších časů. Pokud to Andrej Babiš snad ještě neví, bude mít o tom dost času přemýšlet, až se rozjetá limuzina ANO zasekne v nějaké té koloně.