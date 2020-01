Letos bude Babiš podrývat demokracii v rukavičkách

Co můžeme očekávat od ministerského předsedy a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v nadcházejícím roce? Jedno je jisté. Dál bude šlapat marketingový stroj, udržující kolem premiéra pofidérní opar budovatele státu coby Švýcarska nad Vltavou, kde – ať už se stane v globalizované ekonomice cokoliv – vláda udrží životní úroveň pumpováním peněz do lidí. Komentář Praha 12:34 4. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babišova vláda čirého populismu i letos vsadí na mimořádné zvyšování důchodů, sociálních příspěvků nebo dotování dopravy pro seniory a studenty. A to za cenu ještě většího vysávání peněz ze státních podniků a hlavně omezování investic ve prospěch politiky rozdávání dalších a dalších volebních dárků.

Andrej Babiš ani letos neodloží masku demokrata. Jeho vláda neodvolá nejvyššího státního zástupce. Poslanci za ANO nepotopí v Poslanecké sněmovně zprávy televizní rady – to by vedlo k jejímu pádu a možnosti volby nového ředitele veřejnoprávní televize.

Tady všude bude premiér pracovat v bílých rukavičkách. Radu ČT ještě před sněmovními volbami v roce 2021 opustí devět radních z patnácti. Ty bude moct premiér vyměnit za pomoci Okamurovy strany a komunistů. A to může vést k postupné, salámové změně, směřující k rozkladu a ovládnutí ČT.

Babišova rezignace?

Zvýšení tlaku na státní zastupitelství a změnu ve vrcholných postech bez viditelných nárazů pak může zajistit nový zákon o státním zastupitelství, se kterým přichází ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Jak upozorňuje v Hospodářských novinách vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová, návrh tohoto zákona poprvé po 25 letech vychyluje rovnováhu při jmenování vrcholných funkcionářů státního zastupitelství ve prospěch ministerstva.

Poklidnou idylu dalšího upevňování moci ale může Babišovi narušit pokračující stíhání kvůli dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Nejvyšší žalobce Pavel Zeman uložil dozorujícímu státnímu zástupci Šarochovi dál pracovat na důkazech.

To může vést k tomu, že dozorující žalobce nakonec Babiše přece jen požene před soud. Přesně podle zažité praxe, kdy státní zástupce nemusí mít stoprocentní jistotu, že se obviněná osoba činu dopustila. A má-li pochybnosti, měl by žalobu podat. Až teprve soud musí mít jistotu k tomu, aby obviněného odsoudil.

Největší dilema pro Andreje Babiše ale přijde z míst, kam jeho moc nesahá a nikdy sahat nebude. Evropská komise takřka jistě nezmění svůj závěr, že převedení premiérova koncernu do svěřenských fondů bylo formální kličkou. Podle auditu Evropské komise premiér Agrofert dál ovládá a porušuje tak evropské i domácí zákony o střetu zájmů.

To nutně povede Evropskou komisi k rozhodnutí neproplatit již odklepnuté stamilionové dotace Agrofertu. A zakázat jakékoliv investiční dotace pro Babišovy firmy v časech příštích.

V této souvislosti se objevují spekulace, že ještě v tomto roce se může Andrej Babiš odhodlat k rezignaci na post ministerského předsedy. A k ústupu do pozadí, odkud by řídil nového premiéra za ANO Karla Havlíčka nebo premiérku Alenu Schillerovou.

Je ovšem otázkou, zda by marketingový stroj, seřízený na míru Babišovi, tak efektivně fungoval v případě nějaké jeho premiérské loutky. A zda by nakonec Andrej Babiš kvůli záchraně dotací pro Agrofert nechtěně neposlal do likvidace hnutí ANO a s ním i svou politickou existenci.

Autor je publicista