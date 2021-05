Čím Pavel Zeman mohl zahřát srdce Marie Benešové

Pokus ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) odvolat nejvyššího žalobce Pavla Zemana pomocí kárné žaloby kvůli jeho vystoupení v kauze Vrbětice zřejmě končí fiaskem. Co však zdaleka nekončí, to je úsilí vlády dostat pod větší kontrolu systém státního zastupitelství, jehož šéfa může kabinet kdykoliv zbavit funkce, a to i bez udání důvodů.

