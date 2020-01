ODS – rozpolcený poutník na křižovatce. Cílit ale musí na střední třídu

Na sobotní kongres pozvala Občanská demokratická strana nejen delegáty, ale i všechny členy, kteří budou mít zájem se ho zúčastnit. Můžeme to chápat i jako určitý symbol nové otevřenosti a modernizace strany. Teď jde o to, jestli na samotném kongresu nezůstane jen u tohoto gesta. Praha 6:29 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Není sporu o tom, že Petru Fialovi se za šest let ve vedení ODS podařilo stranu zachránit před nejhlubším pádem. Ten se v době jeho zvolení předsedou zdál neodvratným.

A zcela zaslouženým poté, co strana byla uchvácena a posléze rozvrácena regionálními bossy, kteří si ODS zprivatizovali pro potřeby svých neprůhledných byznysů.

Dnes už jsou pro občanské demokraty jména jako Roman Janoušek, Tomáš Hrdlička, Patrik Oulický, Pavel Dlouhý, Ivo Rittig nebo Alexandr Novák jen připomínkou nejdivočejší doby jejich privatizačních afér a klientelismu.

Ne tak ale zřejmě pro rozhodující část zrazených voličů ODS. Pro ně zřejmě zůstává zlatokopecká éra občanských demokratů natolik frustrující, že si nedovedou představit nové angažmá strany ve vládě.

Stagnující preference ODS ale mohou mít i další důvod. Poté, co utekla hrobníkovi z lopaty, Fialova strana připomíná rozpolceného poutníka na křižovatce – neschopného rozhodnout, kterým směrem se vydat.

Kam dál?

Tak například vedení ODS vyhlásí jako jednu z pěti priorit ochranu životního prostředí. To má logiku za situace, kdy už i v Česku stále větší část společnosti vnímá dlouhodobé sucho a výkyvy počasí jako projev klimatických změn.

Jenže pak od výrazných představitelů strany, jako jsou předseda Senátu Jaroslav Kubera, europoslanec Alexandr Vondra či první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija, slýcháme starou ódéesáckou písničku o zelených šílencích, kteří chtějí Evropu ovládnout pod záminkou boje proti klimatickým hrozbám a zavléct ji do nové totality.

Alexandr Vondra, bývalý disident a spolupracovník prezidenta Václava Havla, je vůbec případ sám pro sebe. Pod dojmem výrazné podpory v eurovolbách se rozhodl kandidovat na místopředsedu ODS. Přitom jako nebezpečí vykresluje homosexuály, cyklisty, transvestity, nekuřáky či vegetariány, kteří podle něj začínají ovládat velkoměsta.

Vondra to vysvětluje nutností vykrýt pravé, konzervativní křídlo ODS. Jenže pokud má tahle strana ještě šanci někde získat nové voliče, tak je to střední třída, živnostníci a vůbec střední generace. A těmhle voličům, o které se ODS navíc musí prát zejména s TOP 09 a STAN, je názor občanských demokratů na homosexuály nebo na cyklisty či vegetariány asi dost ukradený.

Do boje s Babišem

Nebo ještě jeden příklad ódéesácké schizofrenie. Předseda Fiala před kongresem znovu zdůraznil, že jeho cílem je porazit populistu Andreje Babiše (ANO) a nahradit ho v čele vlády.

Jak se s tím ale snáší ty části programu, ve kterých ODS zcela v duchu babišovského populismu nabízí takové bonbónky, jako je jízdenka zdarma po celé Evropě pro mladé od osmnácti let? Nebo úplné prominutí daně z příjmu u lidí do šestadvaceti let?

Pokud tedy na kongresu ODS bude něco stát za pozornost, tak zjištění, kolik z nich a jestli vůbec nějací delegáti a členové strany připomenou zásadní věc: Andreje Babiše nelze ohrozit napodobováním jeho populismu. A už vůbec ne přibližováním se xenofobii zarytých extremistů.

Autor je publicista