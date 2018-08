Jakou bude nosit Miloš Zeman pokrývku hlavy?

Lid tomu říkal „rozhodnutím strany doktor“. Jenže my, co jsme tehdy kutali uran, jsme do toho chtěli mít zamontovánu i vládu, právě tu, která ta rozhodnutí vymyslela, jelikož to byli jednak stejní soudruzi jako v ÚV KSČ, jednak takoví, co byli sice taky komunisty, ale byli ve vládě za něco jiného – jako je teď soudruh plukovník (nebo snad bratr) Vodička za Svaz bojovníků za svobodu, na němž se mi nejvíc líbí, že se narodil až v roce 1948. Mnoho mi o něm vyprávěl bývalý spoluvězeň a velký kamarád, slepý generál Tomáš Sedláček, s nímž jsem kromě jiného, taky kutal zmíněný uran, správně však smolinec.

Minulý týden se mi (znovu) objevila v „kastlíku“ reklama zedníků, kteří NEJSOU FIRMA, ale všichni jsou pouze ČEŠI. Kam všude sahá přesvědčování Tomíka Okamury, jeden žasne. Sám se pořád ještě usmívám (s komunálními volbami před námi), ale některé spoluobčany to už dobře udolává.

Rudolf Beran a jeho doba

V glosách jsem už několikrát s vděkem jmenoval svého dědečka Jana Malypetra, který bydlel u nás potom, co ho nejdřív zatkli jako óbrkolaboranta s nacismem na základě prolhané žaloby podané Komunistickou stranou ČSR, protože věděli, jak zacházet s hněvem lidu, poněkud zašpiněným prací pro nacismus (rozhodně ne za ty mrtvé, kteří byli popravení jako skuteční bojovníci proti fašismu, jako například můj veliký vzor a přeneseně i učitel Vladimír Vančura), a po soudu se museli veřejně omluvit, že si to vymysleli, aby dědečkova Republikánská strana československého venkova (známější pod jménem „agrárníci“) byla dostatečně zneuctěna a nemohla se proto účastnit prvních poválečných voleb.

To se jim však podařilo u Rudolfa Berana, jenž po devíti letech v leopoldovské smrtící věznici umřel dřív, než mohl svědčit, jak to za Protektorátu opravdu bylo, a nemohlo proto být dokázáno, že Beran byl šéfem odboje proti nacismu v Protektorátu Čechy a Morava a Němci se opozdili s jeho popravou.

V nakladatelství Vyšehrad a Ústavu pro studium totalitních režimů vyšla knížka o 912 stranách od Jaroslava Rokoského „Rudolf Beran a jeho doba,” kterou jsem koupil i proto, že tam je i o tom, co chtěli komunisté po Beranovi provést i mému dědečkovi, ale to se jim už nepovedlo. I když vyhráli volby (jelikož nás spojenci v Mnichově zradili), zato mezitím podepsal von Ribbentrop s Molotovem Pakt o neútočení.

Jakou bude nosit pokrývku hlavy?



Předevčírem jsem slyšel v televizi, že náš současný prezident chce 28. října 2018 in memoriam udělit nějaký vysoký metál Antonínu Švehlovi, člověku, kterému selský rozum pomohl zdvihat po 1. světové válce společně s mým selským dědečkem Československo na jedno z prvních míst v Evropě.

Mám jednu z posledních fotografií, jak T. G. M. po levici s nemocným Antonínem Švehlou jako premiérem a po pravici s mým dědečkem jako předsedou Parlamentu sledují přehlídku. Je to fotografováno šikmo zezadu, politici ukazují své profily, každý s jinou slavnostní pokrývkou hlavy.



Jsem zvědavý, čím vyznamenání Antonínu Švehlovi Zeman vysvětlí. Že také vždy mluvil pravdu jako on? A jakou teď bude nosit pokrývku hlavy?