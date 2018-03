Pět poznámek k videu, díky kterému bylo derby regulérní

Před lety volal po zavedení videorozhodčích ve fotbale kdekdo. Moderní technologie využívají v hokeji, ragby, tenise nebo judu, tak pro ne v nejpopulárnějším sportu na světě?

Teď, když se fotbal po dlouhém zvažování rozhoupal, zase sílí protichůdné hlasy. Ty byly slyšet právě i po sobotním derby Sparta – Slavia.

1. „Video krade emoce. Tým vstřelí gól, hráči i fanoušci slaví. Ale najednou – písk! – rozhodčí branku ruší, protože jí předcházelo provinění proti pravidlům. Anebo sudí trefu potvrdí, ale příznivci se předtím musí několik desítek sekund strachovat, místo aby se radovali.“

Sobota naopak ukázala, že kontrola u videa může být velmi dramatická a emotivní. Bude gól platit? Anebo rozhodčí trefu odvolá? Ať už sudí rozhodli jakkoliv, vždy se jeden tábor radoval a druhý byl zklamaný. Díky videu tak emocí vlastně přibylo.

Byť je pravda, že víc si je užívají televizní diváci. Ti totiž přezkoumávanou situaci vidí na obrazovce a můžou si na ni vytvořit vlastní názor, zatímco fanoušci na stadionu zůstávají bez opakovaných záběrů (kluby je na velkoplošných obrazovkách přehrávat nesmí). Fotbal by se mohl inspirovat v jiných sportech, ve kterých sudí své rozhodnutí alespoň vysvětlí do mikrofonu, aby lidé na tribunách zůstali v obraze (to ovšem záleží na mezinárodní pravidlové komisi, nikoliv třeba na vedení české ligy).

2. „Liga je kvůli videu neregulérní. Video je k dispozici jen na jednom nebo na dvou zápasech v každém ligovém kole.“

Ideální by samozřejmě bylo, aby video fungovalo v každém zápase. Ale to v současnosti není možné – zaprvé z finančních důvodů a hlavně tomu brání personální důvody (je zapotřebí mít proškolené rozhodčí, techniky...).

Ale copak je soutěž, ve které ubude chybných verdiktů rozhodčích (byť v současnosti jen v osmině zápasů), méně regulérní?

Ne zcela rovné podmínky přeci panují odjakživa. Jeden rozhodčí je schopnější než jiný, druhý ovlivní boj o titul hrubou chybou... Nikdo kvůli tomu neoznačoval ligu za neregulérní.

3. „Video přináší zmatky. Rozhodčí uzná gól a o chvíli později ho naopak odvolá. Diváci přitom ani nevěděli, že sudí situaci zkoumali. A následně pro změnu netuší, proč ke změně rozhodnutí došlo.“

Video je ve fotbale novinka, na kterou si musí zvyknout hráči, rozhodčí, novináři i diváci. K největším zmatkům – a to u všech zmíněných skupin – dochází z neznalosti pravidel. Co všechno můžou sudí u videa kontrolovat? Kdy může video pomoct?

Raději tedy stále dokola: video může zasáhnout jen ve čtyřech konkrétních situacích. Při gólech (jestli nepředcházelo provinění proti pravidlům – faul, ofsajd – nebo jestli třeba míč už předtím nepřešel čáru), penaltách (odpískané potvrzuje nebo vyvrací, na neodpískané může upozornit), vyloučeních (jen zákroky přímo na červenou kartu) a chybné identifikaci hráčů při udělení žluté nebo červené karty.

4. „Video mění pravidla. Když v jednom zápase video funguje a v jiném ne, hraje se podle různých regulí. Fotbal se přitom vždycky vyznačoval tím, že jedna a ta samá pravidla fungovala ve finále mistrovství světa i v té nejzapadlejší vesnici.“

Ofsajd zůstává ofsajdem a faul faulem, i když rozhodčí může využít asistenta u videa. Pořád se hraje podle stejných pravidel.

Video jen pomáhá rozhodčímu pravidla dodržovat. Stejně jako v některých zápasech brankoví rozhodčí nebo třeba vysílačky sloužící ke komunikaci všech rozhodčích na hřišti. Takové vymoženosti taky nemají ve všech soutěžích...

5. „Rozhodčí můžou být alibisty. Sporné situace můžou posuzovat jinak, než když video k dispozici nemají. Video je zbavuje odpovědnosti.“

Video je ve skutečnosti jenom pomůcka, která má rozhodčímu pomoct. Sudí ho nemůže alibisticky využívat tak, že se ve sporných situacích půjde podívat a rozhodne podle opakovaných záběrů. Musí rozhodnout přímo na hřišti. A jen v případě hrubé chyby zasáhne videoasistent.

Přesto v reálu existuje situace, kdy sudí začnou rozhodovat jinak. Ofsajdy. Asistenti můžou pouštět hraniční situace, zatímco jinak by provinění proti pravidlům raději signalizovali. Viditelnější chybou je gól z ofsajdu než špatně odmávaný ofsajd – takovým situacím video zamezí.

Ne, video zdaleka není dokonalé a zodpovědní lidé ještě musí doladit detaily (jako třeba zmíněná komunikace pro lidi na tribunách), ale jak napsal obránce Jakub Podaný, bývalý sparťan aktuálně působící v Dukle: „S videem je to úplně jiný fotbal... Regulérní. A to je dobře.“

Nebo by snad bylo lepší, kdyby v sobotu padly třeba dva neregulérní góly? Takhle se hrálo podle pravidel.