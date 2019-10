Místopředseda slovenského parlamentu v chapadlech Kočnerovy chobotnice

Politik, který v čele zákonodárného sboru zastupuje nejsilnější vládní stranu Smer, si s Kočnerem a jeho pravou rukou, Alenou Zsuzsovou, vyměnil přes šifrované komunikační programy stovky zpráv. Obyčejné, intimní, vulgární i takové, které naznačují možné pochybné operace s pozemky.

To všechno v rozsahu a intenzitě, které překonávají i to, na co mohla být veřejnost v případě Smeru dosud zvyklá.

Glváč totiž není pouze řadovým poslancem parlamentu. Skoro ani není důležité, že je místopředsedou Národní rady SR. Daleko podstatnější je, že je jedním z regionálních šéfů strany, a to konkrétně v Bratislavě.

Krajští předsedové tvořili odjakživa hlavní spojence a mocenské opory zakladatele strany a dlouholetého slovenského premiéra Roberta Fica. I proto se Fico za Glváče demonstrativně postavil – údajně by tak učinil v případě každého jiného člena strany.

Všichni, co byli v kontaktu

Další klíčový představitel Smeru, premiér a pravděpodobný příští volební lídr strany Peter Pellegrini, ale uvedl, že místopředseda parlamentu by měl sám odstoupit.

Jako by se v tom zrcadlil základní spor, který se v nejsilnější vládní straně už několik měsíců odehrává: Konflikt mezi premiérem, který ji chce oprostit od starých struktur a vazeb na pochybné slovenské byznysmeny, přeměnit Smer na moderní sociálnědemokratickou stranu, a to zřejmě i za cenu, že by je to mělo stát pozici slovenské politické jedničky. V jeho pojetí lidé s pochybnou minulostí, jakou má Glváč, nemají co dělat na kandidátce strany pro nejbližší parlamentní volby.

Na druhé straně toho všeho stojí Fico, který přirozeně nechce své dosavadní spojence hodit přes palubu. Ať už proto, že pro něho osobně něco znamenají, anebo proto, že si nemůže být jistý, co všechno vědí a co by případně mohlo proniknout na veřejnost – o straně nebo o Ficovi osobně.

Sám Glváč všechny skandální nahrávky, které dosud byly zveřejněny, zpochybňuje a zároveň ukazuje prstem na ostatní. Prý odstoupí tehdy, až tak učiní i všichni ostatní politici, kteří měli v minulosti nějaké kontakty s Kočnerem. Může to myslet vážně a skutečně setrvat na své pozici, dokud mu na jaře příštího roku nevyprší mandát.

Anebo to udělá stejně jako bývalá státní tajemnice na ministerstvu spravedlnosti Monika Jankovská. Ze zveřejněných zpráv totiž vyplývá, že i ona stejně jako Glváč údajně patřila do skupiny lidí, kteří šli na ruku Kočnerovi. Jankovská dlouho popírala, že by si psala s Kočnerem, i když zabavený mobil svědčil o opaku, hovořila o spiknutí a vyhrožovala všem, kdo by ji s podnikatelem spojovali. Po několika dnech to vzdala a odstoupila.

I pro Martina Glváče se určitě najde nějaké místo v panoptiku padlých představitelů Smeru.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu