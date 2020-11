Není to tak dávno, co na Slovensku probíhalo plošné testování. Bylo doprovázeno velkým úsilím podchytit co nejvíc občanů s nákazou. Především je ale přesvědčit, aby vůbec na testování přišli. Původně dobrovolné testování bylo nakonec tak trochu povinné, protože kdo ho nepodstoupil, musel se odebrat do karantény. Komentář Praha 13:58 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Názorový nesoulad Matoviče se Sulíkem sahá mnoholet zpátky. | Zdroj: Reuters

Do testovacích týmů se zapojili i někteří členové vlády, aby tak dali najevo, jak důležitá událost právě probíhá. A i když mělo Slovensko velmi málo času na přípravu celé akce, nakonec to dopadlo nad očekávání dobře. Plošné testování opravdu zachytilo množství případů nákazy covid-19, díky tomu se mohli nakažení izolovat a zastavit tím šíření onemocnění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Matovič znehodnocuje plošné testování zbytečnými spory v koalici

Premiér Igor Matovič byl také jedním z těch, kdo se oblékli do ochranného obleku a pomáhali. První úspěchy způsobily, že předseda vlády začal být velkým propagátorem plošného testování a zkušenosti s ním označoval jako vývozní artikl.

K plošnému testování nakonec přikročil britský Liverpool, proběhlo na severu Itálie a zanedlouho se na něj chystá i celé Rakousko. A všichni se skutečně zajímali o slovenské zkušenosti.

Ale namísto uspokojení z dobře vykonané práce se ve slovenské vládní koalici rozhořel po plošných testech poměrně vážný spor. Zatímco premiér by v této testovací strategii pokračoval, jako by v tom spatřoval cíl sám o sobě, vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík se chce posunout dopředu a s klesajícím počtem nakažených postupně rozvolňovat a tím znovu nastartovat ekonomiku.

Negativní emoce a zmatek

Sulík s Matovičem ovšem nejsou schopni o rozdílném přístupu věcně diskutovat, ale hned to berou jako kdo s koho. Nešetří přitom emocemi, což má i historické souvislosti.

Názorový nesoulad Matoviče se Sulíkem sahá mnoholet zpátky. Jako mladý poslanec začínal Matovič právě v Sulíkově straně Sloboda a solidarita. Dlouho ale spolu v jednom týmu nepobyli, protože Matovič se choval jako svéhlavý a nespoutaný živel. Sulík nechal Matoviče vyloučit poté, co v parlamentu hlasoval s Ficovou stranou Smer, protože to v danou chvíli považoval za vhodné.

I začátky Matovičovy vlastní strany OĽaNO jsou spojeny s velkým odlivem lidí. Všem bylo společné, že si stěžovali na Matovičovu neschopnost komunikovat a přijmout jiný názor. A nic se na tom nezměnilo ani po nástupu do funkce premiéra. Ani dnes se Matovič netají tím, že je přesvědčen o svém jedinečném poslání. Tím dává ale všem okolo sebe najevo, že je nebere jako sobě rovné partnery. Stále častěji tím naráží na limity svého chování.

Plošné testování jako velký krok pro Slovensko. Vyhráno ale zdaleka není Číst článek

Do koronavirových opatření tak vnáší negativní emoce a zmatek, což nepřispívá k upokojení současné situace. Proto se už ozvala i prezidentka Zuzana Čaputová a vyzvala vládu, aby přispěla k uklidnění situace a obnovila dialog. Premiér Matovič se v reakci na to omluvil s tím, že měl raději mlčet. A slíbil, že problémy bude koalice řešit interně a nikoli přes média.

Od nástupu do úřadu letos v březnu už učinil podobných slibů několik. Uplynulo ale vždycky pár dní a všechno se vrátilo do starých kolejí. Bylo by velkým překvapením, pokud by tomu bylo tentokrát jinak. Igor Matovič stále ještě do role premiéra nedorostl.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu