Slovensko zrychluje očkování i bez Sputniku

Slovensko uvolňuje protiepidemická opatření a sází na masivní očkování. Do virtuální čekárny se mohou zapsat všichni zájemci o vakcínu už od 16 let věku. Neznamená to ale, že dostanou hned termín, budou si muset počkat, až na ně přijde řada, uvedl slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. V Česku se mimochodem s podobnou možností počítá až někdy v létě. Komentář Praha 6:29 30. dubna 2021

Na Slovensku ale i tak stále platí, že přednost u vakcín mají chronicky nemocní. Zajímavostí je také to, že očkování může dostat osoba, která bude doprovázet seniora nad 70 let – a nemusí jít jen o příbuzného.

Průběh očkování na Slovensku a jeho aktuální tempo ukazují, jak rychle se může situace měnit. Není to tak dávno, co země trhala negativní rekordy v počtu nově nakažených i obětí covidu. Teď dostal první dávku vakcíny více než jeden milion obyvatel, tedy pětina občanů. Druhou dávku dostalo necelého půl milionu lidí.

Zájem o očkování se za poslední půlrok mezi Slováky zvýšil dvojnásobně. K němu povzbudil občany i slovenský premiér Eduard Heger, který ve speciálním projevu uvedl, že právě očkování je způsob, jak nad pandemií vyhrát.

S negativním testem mohou Slováci navštívit kadeřnictví nebo se ubytovat v hotelu, zahrát si tenis nebo zaplavat v bazénu, posedět na zahrádce restaurace nebo zajít do muzea či knihovny. Na školách končí povinné testování, to bude probíhat jen lokálně v rizikových místech.

I tak se v zemi prodloužil nouzový stav o dalších 30 dní. Premiér Heger v Bruselu oznámil, že Slovensko se intenzivně připravuje na zavedení takzvaných covid pasů.

V nouzi poznáš přítele

Vakcínu si Slováci vybrat nemohou, nad 60 let věku dostanou Pfizer/BioNtech nebo Modernu, ostatní AstraZenecu. Ruským Sputnikem V se na Slovensku neočkuje a pravděpodobně se k tomu ani neschyluje. Podle zprávy společnosti Globsec preferuje až 15 procent Slováků ruskou vakcínu.

Ministr zdravotnictví prohlásil, že zatím k tomu nemůže dát souhlas. Přitom před dvěma měsíci kvůli objednávce Sputniku málem padla vláda. Že se od té doby na používání ruské vakcíny nic nezměnilo, zpětně jenom potvrzuje, jak absurdní byl celý konflikt, který vyvolal tehdejší premiér Igor Matovič.

Jedna se věc se ale změnila. Rusko, které se tehdy cítilo být dotčeno, že slovenská vláda nechce jeho vakcínu nasadit, si odvezlo ze skladu na východním Slovensku 600 ampulek Sputniku. Údajně proto, aby mohlo zkontrolovat jeho kvalitu a s tím, že možná za měsíc pak oznámí nějaký výsledek. Pokud vůbec, protože i sympatie Ruska vůči Slovensku prošly v posledních dnech dramatickou změnou.

Jestliže se mohla ruská strana původně přetrhnout chválou za objednávku Sputniku, teď se Slovensko ocitlo na indexu. Může za to rozhodná reakce Hegerovy vlády v souvislosti s událostmi ve Vrběticích, která vedla k vypovězení několika ruských diplomatů. Ruská federace v reakci na to oznámila, že vyhostí tři slovenské diplomaty, kteří musí Moskvu opustit do sedmi dnů.

A právě solidaritu Slovenska s Českou republikou ocenil český ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). „V nouzi poznáš přítele,“ poděkoval za slovenskou podporu během své první zahraniční cesty, která vedla do Bratislavy. Právě Slováci byli první v Evropské unii, kteří Česko aktivně podpořili.

Z pohledu obou států to byla důležitá zkouška soudržnosti. Tu mohli Češi a Slováci prokázat už daleko dřív. Bez vnějšího tlaku ze strany Ruska, během pandemie, kdy ztratili nad situací ve svých zemích úplně kontrolu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu