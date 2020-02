Slovenská vláda rozhazuje peníze a strana Igora Matoviče střídá Kotlebu

Předvolební kampaň na Slovensku je v plném proudu. A s nadsázkou se dá konstatovat, že po těchto volbách by měla jeho občany čekat skvělá budoucnost a měli by mít víc peněz v kapse. Vláda totiž na poslední chvíli schválila několik opatření. Rozhodla o zavedení třináctých důchodů, o faktickém osvobození od placení poplatků na dálnici a také o zdvojnásobení dětských přídavků. Komentář Praha 8:18 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Matovič | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Toto všechno chtějí poslanci schválit ještě do voleb, a to na mimořádné schůzi parlamentu. Navzdory varováním Národní rozpočtové rady, že to všechno bude stát rozpočet 700 milionů eur a deficit se může časem vyšplhat až na kritická tři procenta, která jsou maximálně povolena státům, kde se platí eurem.

Opozice vzhledem k vládnímu populismu zuří, hovoří o tom, že kabinet premiéra Petra Pellegriniho ztratil poslední zbytky soudnosti a také jakékoli zábrany. Zároveň si ale nikdo z opozičních lídrů netroufá takto těsně před volbami předstoupit před voliče a sdělit jim, že v případě, že se jim podaří dát po volbách dohromady většinu, by například rozhodnutí o třináctých důchodech zase zrušili, takže ty by skončily dřív, než by je stát stihl koncem roku vyplatit.

Narychlo schválená opatření souvisí s tím, že se současná vládní koalice chce na poslední chvíli zavděčit voličům. Vládní strana Smer se snaží ještě mobilizovat občany, aby neklesla tak hluboko, jak se obává.

Prověřená hnutí

Dalšímu koaličnímu partnerovi, Slovenské národní straně, jde pro změnu o to, aby se do parlamentu vůbec dostal. Jedině nejmenší vládní strana, slovensko-maďarská formace Most-Híd, už tento boj vzdala. Tuší, že se do parlamentu nedostane, a tak ani nechce podpořit svolání mimořádné parlamentní schůze.

Právě v pátek byl také na Slovensku zveřejněn poslední průzkum před začátkem dvoutýdenního moratoria, kdy nebude možné žádné další preference publikovat. Hlasovat se bude 29. února. Podle odhadů agentury Focus by měla volby vyhrát strana Smer, která se 17 procenty stále vede. Slovenská národní strana i Most-Híd mají podobné skóre pohybující se nepatrně nad čtyřmi procenty.

Druhé místo v preferencích nejnověji obsadilo hnutí OĽaNO Igora Matoviče, které tak předběhlo fašistickou Ľudovou stranu Naše Slovensko Mariana Kotleby. Naopak nově založené strany, jako koalice Progresívní Slovensko / Spolu či strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za ľudí, s blížícím se dnem voleb slábnou.

Hlavně pro výstředního protikorupčního aktivistu Matoviče musí být čísla Focusu velkým zadostiučiněním. V minulých měsících od něj odešla řada výrazných osobností, které se postupně staly základem nových stran. Původní OĽaNO začalo klesat až k hranici pěti procent, které v politice rozhodují o životě a smrti. Teď naopak Matovičovi lidé zaznamenali velký skok, který je vynesl na druhou příčku a dostali se mezi Smer a kotlebovce.

Dalo by se to interpretovat tak, že voliči, kteří stále nevědí, koho volit, se přiklánějí k politickým hnutím, která jsou v jejich očích už prověřená a mají za sebou nějakou minulost. I proto, že se s blížícími se volbami znovu stává hlavním tématem boj proti korupci. A ten v minulých letech nikdo nevedl tak radikálně jako Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviče.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu