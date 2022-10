Starosta je podstatné jméno odvozené od slovesa starat se a souvisí s ním nominativ starost. Zvolený zástupce lidí v menších sídlech je tu zkrátka od toho, aby pečoval o potřeby obyvatel dané obce. Každý soused vidí, kde bydlí, v čem jezdí, s kým se kamarádí. Těžko cokoliv skryje pod privátní pokličkou. I proto jsou obecní zastupitelstva nejdůvěryhodnějšími volenými orgány. Komentář Praha 6:30 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohuslav Svoboda (ODS) po jednání o nové pražské koalici | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Avšak co platí v jakékoli vesnici či městečku, nemusí být pravdou ve velkých městech a jejich čtvrtích. Aktéry korupční brněnské kauzy známé pod názvem Stoka byli komunální politici zvolení za hnutí ANO a místní podnikatelé, kteří bezskrupulózně čachrovali s veřejnými zakázkami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Ta naše komunální politika

Hlavní protagonista Jiří Švachula dostal nepravomocný trest devět a půl roku za mřížemi a zabavení majetku. Jihomoravský lidovecký hejtman Jan Grolich rozsudek vnímal jako dobrou zprávu a na Twitteru k tomu uvedl: „Na Špilberku by bylo dost místa i pro další, co si ze státu udělali dojnou krávu.“

Prorocká slova. Aktuálně je v městské části Brno střed stíháno dalších osm politiků, úředníků a byznysmenů, mezi nimi čerstvě zvolení zastupitelé Otakar Bradáč z ODS a Radim Suchánek z ANO.

Tentokrát jde o machinace s obecními byty. V téže době podle občanského demokrata Vojtěcha Mencla vzniká na radnici zmíněné brněnské čtvrti koalice ODS, TOP 09 a ANO. Co je v centrále komu do toho, že?

Šachy na pražském magistrátu

Zastavme se i v hlavním městě. Také zde byla například v Praze 2 briskně uzavřena dohoda mezi ODS, TOP 09 a ANO. Starostkou zůstává Alexandra Udženija z ODS.

Pikantní průběh má jednání v Praze 10. Původně se tam rodila koalice na vládním půdorysu, tedy Spolu a Pirátů. Jenže chyběly dva hlasy.

Kauza Stoka: Švachulu poslal soud na 9,5 roku do vězení. Liškutin dostal podmínku Číst článek

Týden po volbách dva zvolení zastupitelé ANO Jaroslav Štěpánek a jeho dcera Tereza Hauffenová náhle prozřeli, vystoupili z ANO a podali přihlášku do ODS.

Pirátská lídryně Jana Komrsková vládu s přeběhlíky odmítla, a tak se ODS domluvila s uskupením VLASTA, podporovaným STAN a lidovci. Pikantní na tom je, že jeho členkou je i bývalá starostka Renata Chmelová, která byla v červnu odvolána všemi hlasy kromě vlastních.

Tehdy to komentovala slovy: „Na Prahu 10 se vrací kmotři, protože se jim nehodí zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu ohledně lokality Trojmezí.“ Teď už jí asi návrat kmotrů nevadí.

Podobné šachy sledujeme na pražském magistrátu. Piráti trvají na tom, aby v radě neseděl trestně stíhaný lidovec Jan Wolf a příští primátor nekumuloval funkce, čímž míří na Bohuslava Svobodu, jenž si chce ponechat poslanecký mandát.

Těžko si umím představit, že bych opět vstoupil do hnutí ANO, přiznává exprimátor Brna Vokřál Číst článek

Pro vítězný trojblok Spolu je to nepřijatelná podmínka. „Proč bychom měli hýbat s našimi kandidáty, kteří, přestože byli obžalovaní v nějaké věci, prošli veřejným testem a mandát dostali od voličů? Kdo to stanovil, ono je to někde v zákoně? Ke změně postoje nevidíme jediný důvod,“ uvedl v podcastu PoliTalk zastupitel Zdeněk Zajíček z ODS.

No jistě, Andrej Babiš to měl stejně, šest let byl trestně stíhaný a také neměl potuchy, proč by měl rezignovat na mandát, když ho lidé zvolili. Akorát, že po vítězství antibabišovské pětikoalice lidé doufali v jiný příběh. Chyba.

Když jde o lukrativní posty, principy jdou stranou. A dosluhující primátor Zdeněk Hřib z Pirátů vypadá jako naprostý ňouma a politický amatér, pokud trvá na něčem tak nepraktickém.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku.