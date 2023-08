A bodíky v Kazmově honbě za filmovým pokladem sbíráte?

Nový projekt internetové persony Kamila Bartošky alias Kazmy údajně „mění doposud zaběhnutá pravidla kinematografie“ a přináší „unikátní podívanou, jakou tahle země ještě nezažila“. V něčem se těm komicky ambiciózním marketingovým proklamacím musí dát za pravdu. Z kin totiž zdárně odežene filmové fanoušky a místo nich k opakovaným návštěvám přitáhne příznivce drobného hazardu a zdravě přiměřeného riskování. Felindro, zažeň tygry! Komentář Kino / Lysá nad Labem 18:00 16. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamil Bartošek alias Kazma ve ONEMANSHOW: The Movie | Zdroj: Bontonfilm

Byl jednou jeden kluk a ten měl celkem obyčejný sen. A pokud jste někdy viděli nějaký Kazmův výstup, víte, že ten sen obvykle obnáší pořádný balík peněz získaný určitou podvratnou činností. Tu se z tahanice s Leošem Marešem vyklubala virální kampaň o zastavování u autonehod, jindy se mu zase skrze nákladný a primárně za cizí financovaný výlet po světě podařilo přitáhnout mediální pozornost k onemocnění Amyotrofickou laterální sklerózou.

Je to jako sledovat iluzionistu schovat si kartu do rukávu a vyfouknout ji nosní dírkou. Akorát že tady trik spočívá v tom, že některé korporace působí Kazmovým přispěním oklamaně, zatímco jiné si díky němu pořádně namastí kapsu. Správný kouzelník-marketér přeci nikdy neprozradí svá tajemství.

Nejlepším produktem byl ale vždycky Kazma sám. Týpek s arogantním úšklebkem a černými brýlemi si vystavěl veřejnou osobnost na recitování motivačních citátů a auře živoucího mýtu. Co nějakým způsobem nezapadalo do racionálního chodu věcí, musel být zákonitě Kazmův další kousek.

Od úterní předpremiéry celovečerního spektáklu ONEMANSHOW: The Movie se tak automaticky očekával nějaký podraz. A sezvat do kina novináře po boku Karlose Vémoly, Ladislava Špačka, Miroslava Donutila nebo Ivo Rittiga, nechat je projít po žlutém koberci a sám se dostavit v obklopení rádoby osobních těžkooděnců, jen abyste všem přítomným z plátna ukázali prostředníček, by možná jako levárna dokonale stačilo.

Ale to je vtip, na který nepotřebujete 72milionový rozpočet a čtyři roky příprav.

Místo toho dostanete opravdový film. S herci, replikami, jasnými žánrovými odkazy i zcizovacími prostředky, které z Kazmy dělají uvědomělého aktéra světa, o němž se vám dokola bude snažit tvrdit, že není realitou. Prkenné herectví a dialogy jak z pera znuděných školáků o přestávce by o tom cosi napovídaly, covidová pandemie a obří PR akce kolem zakopaného auta už méně.

Pouštět se do hlubší recenze ovšem naprosto pozbývá smyslu. Jakkoli kreativně přínosná mohla být spolupráce s režisérem Andym Fehuem nebo scenáristou Petrem Kolečkem, na kvalitě filmu jako takového ve výsledku vůbec nesejde. Je to pouze prostředek Kazmovy další vysoce medializované hry. A v určitém ohledu je to geniální.

„Tajemství kolem celého projektu budí nevídanou pozornost. Každý to chce vidět a každý chce být u toho první,“ pochvaloval si předprodej lístků Martin Palán, majitel distribuční společnosti Bontonfilm, která snímek od čtvrtka nasazuje do 280 českých kin.

I on ale musí být nervózní z uvedení filmově-sociálního experimentu, jenž jde zcela proti standardní distribuční strategii přilákat do kin diváky, co chtějí vidět dobrý film.

V případě ONEMANSHOW: The Movie totiž nejdete za filmovým zážitkem, ale vědomě si kupujete vstupenku na Kazma Kazmitch show. A potom znova a znova, abyste mohli být součástí jeho lukrativní honby za pokladem. Takže co česká kinematografie obětuje na estetické hodnotě filmu, může mnohonásobně vytěžit na tržbách.

Dost možná se tak už v pátek z českého veřejného prostoru stane Luští celá zem. Pokud se to podaří, bude to po Barbie další letošní výhra zdařilé marketingové kampaně. A my všichni, co jsme v tom sehráli roli užitečných idiotů, můžeme říct jenom: Bravo.