Tragédie současné politiky. Zasloužíme si i klíšťata?

Méně lidí než u nás šlo volit pouze ve Slovinsku a na Slovensku, těsně před námi naopak byli Chorvati a Bulhaři – takže z této působivé slovanské internacionály se trochu vymykali pouze Poláci s více než čtyřicetiprocentní účastí. Je čas vytáhnout vlajky – unijní Slovanstvo je téměř jednotné!

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Týden očima Petra Schwarze: Zasloužíme si i klíšťata?

U nás v těchto volbách zvítězilo hnutí ANO premiéra Babiše s 21 procenty hlasů před ODS, Piráty, koalicí Starostů s TOP 09, SPD, KDU-ČSL a komunisty. S necelými čtyřmi procenty hlasů utrpěli debakl už tak rozhádaní sociální demokraté, a například jejich nedávný místopředseda Foldyna se už otevřeně nechává slyšet, že do konce volebního období dost možná tuto potápějící se loď opustí a změní partaj.

Podle týdeníku Echo by si dovedl představit svou budoucnost třeba ve vznikajícím projektu Václava Klause mladšího a i ten uvádí, že se v řadě otázek s Foldynou shodne. Foldyna tento týden poskytl vyjádření hned několika médiím a u některých jeho slov je záhodno se zastavit, ukazují totiž dost názorně, proč je velká část naší politické scény tam, kde je. Místo to hezké není.

Ať zažíváme zázraky i jinde

Foldynu rozčiluje, že voliči sociální demokracie odešli například k SPD či dalším stranám, a sociální demokracie se jejich vidění světa nepřizpůsobila, ale „začala je nálepkovat“.

Tady je ale právě na místě otázka: Co je vlastně úlohou politika? Přesvědčovat a získávat voliče pro nějakou myšlenku, nebo se přizpůsobovat náladě, jaká ve společnosti právě panuje? Ano, tragédií současné sociální demokracie je, že neumí oslovit nikoho, ale to je způsobeno hlavně tím, že není jasné, co vlastně chce a co bude prosazovat.

Foldyna se označuje za dlouholetého sociálního demokrata, ale pokud tedy zastává sociálně demokratické myšlenky, vážně je chce hledat u SPD nebo Václava Klause mladšího? To ale samozřejmě není problém zdaleka jen Foldyny, bohužel. Politika, který je schopen a ochoten stát za svými činy, protože ví, že jsou morálně správné, i když mu třeba vynesou v dané chvíli nenávist davu, jak to zažíval a ustál třeba Masaryk, takového politika u nás nyní pohledat.

Zato paraziti v Česku tvrdě útočí – do neděle platí na území republiky nejvyšší 10. stupeň nebezpečí aktivity klíšťat, nastoupila v plné síle a letos už se klíšťovou encefalitidou nakazily desítky lidí. Vloni jsme v počtu nakažených byli první v celé Evropské unii, takže v něčem vynikáme.

Také máme ministra kultury, který má takovou politickou kulturu, že na přání svého stranického šéfa sice rezignuje na své křeslo, ale dopředu oznámí, že to vlastně nechce, a kdyby náhodou prezident jeho rezignaci nechtěl přijmout, tak že je připraven vládnout dál.

Ústavní právníci: Zeman má odvolat ministra na návrh premiéra bez zbytečné prodlevy Číst článek

Pak máme prezidenta, který si umí vyložit ústavu tvůrčím způsobem, takže přes obdržený návrh premiéra na jmenování nového ministra kultury chce toho původního držet na místě tak dlouho, než se vyšetří jedno ministrovo trestní oznámení, což by pravda, mohlo trvat i déle, než zbývá do konce volebního období.

Pak máme premiéra, který sice pošle na Hrad žádost o odvolání starého a instalování nového ministra kultury, ale pak si nad vším umyje ruce a tvrdí, že pokud by tedy tomu návrhu prezident nehodlal „dočasně“ vyhovět, má si to s ním vyřídit ministrův stranický šéf, který výměnu požaduje.

A koneckonců zároveň premiéra, který trestnímu stíhání čelí už dost dlouho a navíc podle předběžného závěru auditu Evropské komise je v těžkém střetu zájmů, takže by jeho bývalá firma, ze které ale premiér stále pobírá veškeré zisky, měla vrátit evropské dotace. Což premiér odmítá, protože to auditoři sdělili předběžně a důvěrně a on si myslí, že ve střetu zájmu není, ať si auditoři tvrdí, co chtějí.

Jo, a také tento týden byl Den daňové svobody, tedy den, od kterého začínáme letos vydělávat na sebe, protože to, co jsme vydělali do té doby, spolkl stát, aby měl na daně, ze kterých třeba bude platit také nějaké ty dotace.

To v Bratislavě se probudila z bezvědomí a začala komunikovat dívka, která přežila pád z výšky 80 metrů, což se dá bez nadsázky označit za zázrak.

Autor je komentátor Českého rozhlasu