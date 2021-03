Biden vsadil na rychlost na úkor nadstranickosti

Americký Kongres definitivně schválil jednu z největších ekonomických injekcí v historii země, záchranný balíček ve výši 1,9 bilionu dolarů. Zákon podepíše prezident Joe Biden. Jedná se o soubor opatření zahrnujících přímé platby občanům, rozšíření příspěvků na nezaměstnané, financování široké distribuční sítě na zajištění očkování proti novému koronaviru, podporu pro malé firmy a živnostníky, školy, státy a samosprávu indiánských kmenů. Komentář Praha 6:22 14. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biden sliboval, že zemi sjednotí, ale v případě záchranného balíčku se s umírněnými republikány moc nepáral. Jejich mnohdy rozumné návrhy do zákona nezapracoval a v důsledku toho zákon prošel po stranické linii | Foto: Andrew Harnik | Zdroj: ČTK/AP

Komplexní opatření prošlo bez jediného hlasu opozičních republikánů, kteří je kritizují jako zbytnělé a hýřivé, obsahující řadu položek, jež nesouvisejí s pandemií.

Zákon má velkou, 70procentní podporu občanů, což je dnes v rozdělené Americe věc nevídaná. Na jeho přijetí je řada věcí politicky pozoruhodných. Pojďme se podívat na ty hlavní.

Především se nám tu objevují základní obrysy ekonomické politiky nové vlády. Biden před volbami sliboval, že se zaměří hlavně na pracující z nižších a nižších středních vrstev, kteří – řečeno levicovou rétorikou Demokratické strany – svojí prací vybudovali Ameriku. Není tajemstvím, že v posledních dvou prezidentských cyklech značná část těchto lidí opustila demokraty a přešla k republikánům. Biden je teď chce přetáhnout zpět.

Už stihl hlasitě podpořit dělníky ve skladech firmy Amazon v Alabamě, kteří se tam pokoušejí proti vůli managementu založit odbory. Chystá také separátní zákon, který by posílil moc oslabených odborových organizací. Nepředpokládá se sice, že zákon projde v Senátu, bude to ale bitva velmi viditelná a Biden na ní chce sbírat body.

Až republikáni ucítí krev

Dřív by si takový postup vysloužil kritiku ze strany pravice a obvinění z vedení „třídního boje“, ale letos je jiná situace. Pandemie zvýraznila sociální rozdíly a dlouhodobé reálné chudnutí střední třídy, což do ostrého kontrastu staví bohatnutí vzdělané a do globalizace dobře integrované vyšší střední třídy a těch nejbohatších. Za této situace i řada republikánů používá levicově populistickou rétoriku. Bidenův gambit je tedy politicky chytrý.

To neznamená, že prezident nebude mít problémy. Jeho vstřícná imigrační politika už stačila vytvořit krizi na jižní hranici s Mexikem, kde se mu začali hromadit ilegální přistěhovalci, nezřídka děti, žádající vstup do země.

Toho zřetelně a hlasitě využijí republikáni k politickému útoku a budou bodovat hlavně u nižších vrstev, které si další přísun levné pracovní síly přirozeně nepřejí.

Biden také sliboval, že zemi sjednotí, ale v případě záchranného balíčku se s umírněnými republikány moc nepáral. Jejich mnohdy rozumné návrhy do zákona nezapracoval a v důsledku toho zákon prošel po stranické linii. Jeho lidé tvrdí, že šlo o rychlost schválení. Budiž. Jistě také chtěl hned zkraje svého mandátu ukázat umírněným republikánům v Senátu, kdo je tu pánem, aby si, jak se říká, moc nevyskakovali.

Vyhnul se tak velké chybě Baracka Obamy, který se dlouhé měsíce a zbytečně pokoušel získat podporu republikánů pro reformu zdravotního pojištění a dal jim tak čas oblíbenost návrhu zákona stlačit do suterénu.

Bidenovi bude stranickost procházet do té doby, dokud zůstane populární, což zatím je. Jakmile se dostane do problémů, republikáni ucítí krev a bude zle.

Autor působí na New York University Prague