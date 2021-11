Nová vládní koalice má opravdu velkolepé a smělé plány. Velmi výrazně se to projevuje třeba v oblasti spravedlnosti, zákonů a obecně legislativy. Chystané právní změny ale příští vláda anoncuje napříč svým koaličním programem, ve všech jeho částech. A nemá jít o změny kosmetické, ale koncepční a opravdu zásadní. Komentář Praha 7:34 16. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti | Zdroj: Profimedia

Ostatně, vždyť legislativu má mít na starosti v nové vládě jak ministr spravedlnosti, tak šéf Legislativní rady vlády, který bude rovněž zastávat funkci ministra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Januš: Koaliční program na spravedlnosti ukazuje, kolik toho předchozí vlády prováhaly

Jen v kapitole Spravedlnost oznamuje příští koaliční vláda tolik záměrů, že to až vypadá, jako by měla zůstat u moci, či, jak říká šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, spravovat zemi už na věky věků, nikoliv jen v příštích čtyřech letech, a to ještě pokud půjde všechno dobře.

Koaliční program označuje jak dlouhodobě bolavá místa českého práva i justice, tak jako ukazuje na aktuální legislativní, právní a vlastně i společenské trendy, které by chtěla příští vláda řešit.

Za evergreen programových prohlášení se tak dá označit snaha o nové procesní kodexy, tedy nový civilní soudní řád a trestní řád. Zákony, které chtěla během svého mandátu stihnout třeba už někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) a které různé skupiny právníků už léta píšou, aby jejich snahy po nějaké době víceméně vždy spadly pod stůl.

Listy koaličního programu snesou všechno

Snad ještě dlouhodobější jsou plány na zavedení elektronické Sbírky zákonů, kterou ale rovněž stále nemáme, a bude velkým úspěchem, pokud se k ní v příštích čtyřech letech skutečně dostaneme. Stejně jako třeba k častějšímu využívání trestu domácího vězení nebo k rozšíření elektronických soudních spisů.

Koalice ale rovněž slibuje například korespondenční volbu ze zahraničí. A je jí jasné, že rovněž v oblasti justice a práva je nutné jít cestou digitalizace a elektronizace a využívat možností 21. století. Jen díky nim totiž může být právo a soudnictví efektivnější a tím snad i spravedlivější.

Záměry nové vlády v oblasti spravedlnosti jsou ve většině ohledů obecně přijatelné, až na výjimky se v nich neprojevuje určitý politický směr. Pravicová stopa ODS je snad nejmarkantněji znát v programových větách o řešení insolvencí a exekucí – kdy po letech změn související legislativy prodlužnickým směrem si příští vláda uvědomuje, i když velmi opatrně, rovněž „práva seriózních věřitelů“ – a také v ustanovení o státních zástupcích. Na ty má minimálně část ODS spadeno už od nešťastného zásahu na Úřadu vlády v roce 2013.

Piráti rozhodli v celostátním fóru o účasti ve vládě. Pro schválení hlasovalo 82 procent straníků Číst článek

Nyní chce příští vláda zavést jejich funkční období, stejně jako posílit jejich kárné odpovědnosti a také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce. Tím je mimochodem Igor Stříž, o něm například vlivný občanskodemokratický poslanec Marek Benda už při jeho letním jmenování prohlašoval, že ho jejich vláda odvolá.

Neboli listy koaličního programu snesou prakticky všechno, s realizací už to bude náročnější a barvitější. Pokud by se ale příští vládě podařila prosadit z deklarovaných plánů ohledně spravedlnosti a legislativy polovina, byl by to skvělý úspěch, který by Českou republiku a její justici posunul o velký kus dál.

Vlastně to ani nemusí být polovina, klidně stačí třeba čtvrtina. Při pohledu do koaličního programu si totiž rovněž uvědomíme, kolik toho předešlé vlády v uplynulých letech prováhaly.

Autor je šéfredaktorem magazínu Lawyers & Business