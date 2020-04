Nejenom koronavirus má plán, představila ho i česká vláda

Koronavirus už v tom není sám. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nedávno prohlásil, že v této chvíli nikdo nemůže mít plán. Jediný, kdo ho má, je podle něj virus. Od úterý je třeba používat minulý čas. Česká vláda má plán taky. Konkrétně představila několik dat v kalendáři. K nim se váže pozvolné otevírání obchodů, restaurací, možnosti pořádání různých akcí a částečný návrat k výuce, byť v omezeném rozsahu. Komentář Praha 11:04 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference po jednání vlády o uvolňování opatření během nouzového stavu | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Z předloženého harmonogramu je zřejmé, že návrat k běžnému životu, na jaký jsme byli zvyklí ještě na začátku letošního roku, se zatím neplánuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ranní komentář Petra Hartmana

Nesmí se totiž zapomínat na koronavirus. Na něj dosud neexistuje stoprocentně účinný lék ani vakcína. Vypadá to na to, že ještě dlouho nebude. Takže hatit jeho plány je složitější než ty, které představila vláda. Pokud se to bude s pomocí nejrůznějších opatření přece jenom částečně dařit, mohou si lidé zmiňované mezníky v kalendáři zaškrtnout.

To aby názorně viděli, dokdy musí vydržet. Ať už s obnovením svého nedobrovolně přerušeného podnikání, nebo s chutí vyrazit si posedět na pivo. Pro některé živnostníky a podnikatele to nemusí být úplně povzbuzující pohled. Otevření jejich provozoven či obchodů je stále ještě poměrně daleko. Takže se ho nakonec nemusejí dočkat.

Snad se kabinet poučil

Ani ostatní nemají jistotu, že přijdou na řadu v následujících týdnech. Záležet bude na koronaviru. Pokud dokáže nakazit hodně lidí, opatření se rozvolňovat nebudou.

Vláda rozvolní opatření v pěti etapách. V pondělí otevřou řemeslníci nebo farmářské trhy Číst článek

Takže důležitější než jednotlivá data v kalendáři je číslo 400. Zhruba tolik pozitivních testů během jednoho dne by mohlo přinutit vládu k tomu, aby plánovaná opatření odložila. Na jak dlouho? To by záleželo na dalším vývoji pandemie.

Pochopitelně zmiňovaná čtyřstovka není brána striktně. Bude záležet na okolnostech. Bude-li se výrazně více testovat, potom by takovéto číslo nemuselo být katastrofou. Tou by se mohla stát až tisícovka denně. Její opakované dosahování by mohlo přetížit zdravotnický systém. To vláda nemůže riskovat. Proto se uvolňování opatření může zase zastavit.

Zkrátka stále platí, že se lidé mohou snažit koronavirus krotit, ale zatím ho zcela opanovat nemohou. S tímto vědomím je třeba přistupovat k vládou zveřejněnému harmonogramu. Přesto je důležité, že ho kabinet vypracoval. Nezbývá než doufat, že ho nebude muset měnit. Pokud přece jenom ano, tak jen kvůli nepříznivému vývoji pandemie.

Jiné zásahy by nebyly vhodné. Snížily by důvěryhodnost vlády a mohly by vyvolat zmatek. Vzhledem k tomu, že na plánu pracovala delší dobu, mohla všechno důkladně promyslet a zkonzultovat s těmi, kterých se rozvolňování opatření týká. Snad se kabinet dostatečně poučil při vymezování doby pro nákup seniorů, která se opakovaně měnila. Pokud ne, zůstala by v platnosti před několika dny pronesená slova Jana Hamáčka o tom, že jediný, kdo má plán, je koronavirus.

Autor je komentátor Českého rozhlasu