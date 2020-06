Krajské volby mohou přepsat politickou mapu

Volby do krajských zastupitelstev na podzim tohoto roku mohou změnit poměr sil na české politické scéně. Ten se zdá být neměnný od doby, kdy se ČSSD rozhodla vstoupit do menšinové koalice s hnutím ANO, kterou podporují komunisté. Ačkoliv to mezi koaličními stranami občas zaskřípe a komunisté tu a tam vydírají předsedu vlády Andreje Babiše z ANO, vláda zatím funguje jako dobře namazaný stroj a opozice nemá dost sil, aby na tom cokoliv změnila.

