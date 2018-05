Donald Trump – sjednotitel národů

Čína, Francie, Německo, Rusko a Velká Británie se díky jednostrannému vypovězení jaderné dohody s Íránem snaží, seč mohou, aby ujednání udržely. Novum nespočívá jen ve faktu, že mají stejný záměr. Ten ostatně minimálně v úrovni deklaratorní mají v lecčems. Včetně potřeby světového míru. Ovšem tentokrát se snaží spolupracovat také v rovině činů.

Při své nedávné návštěvě Ruska soulad v otázce Teheránu potvrdila německá kancléřka Merkelová, která své mínění pro jistotu zopakovala také teď v Číně. Své k tomu řekl také francouzský prezident Macron, a to naposledy v Petrohradě při schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Frenetická aktivita evropských státníků nemá ale jen dimenzi spolupráce v souvislosti s Íránem.

Obě části evropského motoru si totiž libovaly, že spolupráce s Čínou i Ruskem narůstá. A plánují v tom pokračovat. Oba státníci přitom jednali pragmaticky a sebevědomě, bez zbytečné podlézavosti.

To znamená, že Macron i Merkelová zmínili otázku lidských práv, disidentů v Rusku i Číně, ale zároveň jednali o hospodářsky a politicky výhodné spolupráci. Šéfka berlínské vlády tak může mít svůj vysněný plynovod Nord Stream 2 pod Baltským mořem. Zároveň si zachovala tvář, když trvala na udržení části tranzitu vzácné suroviny přes Ukrajinu.

Lekce z ignorování Evropanů

Prezident Macron se kromě příslibu prohloubení spolupráce dočkal v Rusku toho, čeho si Francouzi tradičně cení nejvíce. Uctivého chování a respektu jako k zemi, o níž si nikdo otevřeně nedovolí říci pravdu. A to, že její mocenská sláva už dávno není, co bývala. Vím o čem mluvím, neboť jsem při jednáních v Bruselu zažil mnohokrát, že pokud se měli Francouzi získat i pro něco, co jim moc nevonělo, vzdání úcty fungovalo spolehlivě.

Čínští představitelé se také snažili přesvědčit německou političku, že svou ekonomiku evropským, obzvláště německým, firmám otevřou ještě více. A budou chránit a respektovat duševní vlastnictví.

Média otevřeně a diplomaté v kuloárech měli tedy potřebu položit a zodpovědět otázku, zdali si Evropa nehledá nové přátele místo v poslední době poněkud nespolehlivých Spojených států amerických.

Rozhodné popření na všech frontách vede logicky k zamyšlení nad tím, že kdyby na tom šprochu nebylo něco pravdy, nemuselo by se nic popírat. Ostatně je tomu tak správně. Donald Trump jednou možná odejde.

Ale lekce z jeho naprostého ignorování názoru Evropanů, zpochybňování NATO, vydírání v obchodě i bezpečnosti a věrolomnost v zahraničních ujednáních by měla být trvalá. A motivovat by měla nejen Německo a Francii, ale i další unijní státy k hledání alternativ.

Ideálně jako celá jednotná, sebevědomá Evropská unie, která se už teď v součtu vojenské síly a výkonu ekonomiky vyrovná i USA. Lepší příklad, že pomoci si v nouzi může jenom sama, než by jí pomáhaly snad USA s Donaldem Trumpem, by se těžko hledal.