Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka před Velikonocemi o něco víc než obvykle nadzvedl poklop, pod kterým pracují jeho lidé. A veřejnost se dozvěděla, že po vyhoštění desítek diplomatů a zpravodajců z ruské ambasády nejsou Rusové schopni u nás provádět zásadní špionážní operace a útoky. Komentář Praha 13:00 18. dubna 2022

A také i v důsledku protiruských sankcí, omezeného vydávání víz, uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla nedokážou ruští zpravodajci efektivně škodit Česku pod krytím obchodníků či novinářů.

Jiří Leschtina: Ožívá Putinova pátá kolona v Čechách?

To jsou bezesporu úlevná sdělení. Stačí si jen představit, co by se po rozpoutání Putinova válečného běsnění na Ukrajině u nás dělo, kdyby na ruské ambasádě namísto nynějších šesti působilo dřívějších více než pět desítek diplomatů a zástupy technického personálu.

Zároveň ale Michal Koudelka varoval, že namísto zpravodajců nastoupí v ještě větší míře než dosud dezinformace, kybernetické útoky. A Rusko oživí Putinovu pátou kolonu stoupenců ruského diktátora. A ta se, jak upozorňuje Koudelka, „už teď začíná pomalu aktivizovat“.

Znovuoživení Putinovy páté kolony

O tom, že nejde o plané varování, svědčí i názory, které zveřejnil na ruském serveru Národní obrana ředitel zahraniční rozvědky Ruské federace Sergej Naryškin. Někdejší absolvent Vyšší školy KGB v nich fantazíruje o nástupu „nového světového řádu“, který na Západě zažehná akutní hrozbu nastolení „totální a zjevné liberálně nacistické diktatury“.

„Jsem si jist, že rozumné síly v západních zemích, které mají základní zájem na sebezáchově, budou do tohoto procesu stále více zapojovány,“ píše Naryškin. Je nad slunce jasnější, že „rozumné síly v západních zemích“ – to mají být právě ti zarputilí eurobijci, vyhrocení nacionalisté, pravicoví extrémisté a další užiteční idioti, které Kreml již drahně let opečovává.

V Česku se „rozumné síly“ teď předvedly v plné parádě zrovna v okamžiku, kdy před nimi Koudelka varoval. A to po vystoupení ministryně obrany Jany Černochové na kongresu ODS, kde prohlásila, že chce při své návštěvě v USA otevřít otázku vojenské základny v Česku.

Jako čertíci z krabičky vyskočili politici SPD, KSČM, Trojkoalice i další putinofílií zasažení aktivisté. A už jen při pouhé představě americké základny spustili povyk, vzbuzující reminiscence na kampaň z roku 2008 proti umístění amerického radaru v Brdech. To ale v dnešní situaci, kdy v našem blízkém sousedství kremelští hrdlořezové páchají ty nejstrašnější válečné zločiny, zavání už naprostou ztrátou soudnosti, ne-li přímo kolaborací.

I když to Michal Koudelka ve svém varování před znovuoživením Putinovy páté kolony přímo neřekl, nutno mít na paměti, že k ní musíme počítat i část našich současných i minulých politických elit. A jestliže se něco Kremlu dařilo, tak zamotávat do svých sítí i významné politiky, a to často v citlivých okamžicích jejich kariéry nebo po jejich pádu.

I proto je znepokojující vyjádření expremiéra Andreje Babiše, že americká základna v Česku je zbytečná, a pokud by měla vzniknout, mělo by k tomu proběhnout referendum.

A jestliže Babiše teď ruská média citovala neméně vítězoslavně jako Miloše Zemana při jeho proruských promluvách, pak nelze vyloučit, že Kreml začne vidět v šéfovi hnutí ANO vyhovujícího náhradníka za končícího prezidenta.

Autor je publicista