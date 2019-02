Ukrajina pět let po Majdanu

Opozice nakrátko triumfovala, ale už zanedlouho byla nucena čelit jak anexi Krymu, tak především propuknutí bojů na východní Ukrajině, které neskončily dodnes a situaci v zemi budou zřejmě ovlivňovat ještě dlouhá léta.

Po těžkých krvavých srážkách přímo v centru Kyjeva, které se odehrály v průběhu 20. února 2014 a odnesly několik desítek lidských životů, se situace mírně uklidnila. V pátek 21. února pokračovala jednání o dohodě mezi ukrajinskou vládou a opozicí.

Zprostředkovateli tenkrát byli polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski a jeho kolegové: z Francie Laurent Fabius, šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier, ruský ombudsman Vladimir Lukin a ruský velvyslanec v Kyjevě Michail Zurabov.

Zkouška ukrajinské demokracie

V průběhu dne pak byla podepsána velmi důležitá dohoda o návratu k ústavě z roku 2004, nepředpokládající prezidentský systém, vytvoření prozatímní vlády, vyhlášení všeobecné amnestie pro demonstranty a zdržení se násilí na obou stranách.

Dohoda nebyla nikdy naplněna a její dodržení nebylo ze strany EU, která se na jejím uzavření podílela, nikdy vymáháno. Na což si ostatně nejednou stěžoval i sám Viktor Janukovyč.

K výraznému zlomu v situaci došlo 22. února. Nedlouho poté, co prezident Janukovyč odpoledne oznámil, že nehodlá rezignovat, jej parlament odvolal z funkce a vyhlásil nové prezidentské volby na 25. květen.

Takovéto odvolání prezidenta Ukrajiny z funkce je ale de iure neplatné, protože k odvolání parlamentem byly podle ústavy krom potřebného množství hlasů nutná také obžaloba z velezrady (nebo jiného závažného trestného činu) a následně měl odvolání schválit Nejvyšší soud a poté ještě soud ústavní. Což se nestalo. Inu, revoluce se zákony a jejich dodržováním jaksi nepočítá.

Přestože od těchto vypjatých dnů uběhlo už pět let, rozhodně se nedá říct, že by země nějak výrazněji pokročila. Ekonomická situace je složitá a bez západní finanční i materiální pomoci nezvládnutelná a také reformy, požadované západními partnery, přešlapují na místě. Jde přitom především o boj s korupcí a o zásadní proměnu soudnictví, které za nezávislé zatím rozhodně označit nelze.

Velkou zkouškou ukrajinské demokracie budou brzké prezidentské a podzimní parlamentní volby. Právě volba hlavy státu přitom může přinést velká překvapení: v průzkumech zřejmě díky protestním hlasům zatím vítězí televizní komik Volodymyr Zelenskij, ale mnozí domácí politologové se obávají, že by po prvním kole mohl odstoupit a vybídnout své voliče, aby své hlasy odevzdali Julii Tymošenkové.

Do čela země by se tak mohla dostat věčně problematická politička, která právě před deseti lety s Vladimirem Putinem podepsala pro Ukrajinu katastrofálně nevýhodnou smlouvy o cenách ruského zemního plynu. Což by pro těžce zkoušenou zemi rozhodně nebyl dobrý signál.