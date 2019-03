Co přijde po Putinovi? To neví nikdo

Světoznámá ratingová agentura Moody‚s považuje za hlavní nebezpečí pro současný ruský režim kupodivu… Vladimira Putina. Alespoň takovýto závěr plyne z politické části její analytické zprávy o Rusku. Většina Rusů si prezidenta váží, tvrdí analytici z Moody‘s. Jenže to neplatí o systému, který v Rusku během posledních skoro 20 let vytvořil. Komentář Praha 6:36 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Reinhard Krause | Zdroj: Reuters

Paradoxně to možná zní, ale nezapomínejme, že mluvíme o Rusku, pro něž jsou paradoxy jakýmsi přirozeným modem vivendi.

Odborníci od Moody's proto poukazují na jeden z nejčerstvějších argumentů: anomálie při nedávných regionálních volbách ukazují, že dokonce i zcela bezprostřední chráněnci Putina (a místy možná především tito lidé) jen s obtížemi dosahují veřejné podpory.

A teď jeden přímý citát ze zmiňované zprávy: „V daném okamžiku je sice riziko nevyhnutelné chaotické změny režimu stále dosti nízké, jenže spolehlivost ruského politického režimu bude nevyhnutelně podrobena zkouškám o to důraznějším, oč vyšší bude potřeba hledat nové zdroje legitimity pro novou generaci politiků, která tu Putinovu bude nevyhnutelně střídat.“

Jak toto poněkud zamlžené hodnocení přeložit do srozumitelného jazyka? Vlastně to není tak těžké.

A bude hůř

Vedení Ruské federace v čele s prezidentem neúprosně stárne a jiný zdroj legitimity kromě Putina samotného nemá. Pokud v dohledné době nenajde jiný, hrozí krach.

Jak říká komentátor německé rozhlasové stanice DW Konstantin von Eggert, tak tvrdé hodnocení smutných politických perspektiv Putinova režimu zaznívá ze zdrojů agentury Moody's vůbec poprvé. Je přitom podle pana Eggerta o to zajímavější, že dramatické předpoklady ekonomického krachu Ruska většina západních expertů zatím nevidí.

Naskýtá se tedy další otázka: je v řadách ruského vládnoucího establishmentu někdo, kdo s hodnocení Moody's nejen souhlasí, ale je pro věc i ochoten a schopen něco udělat – a třeba jen z pohnutek ryze egoistických?

To je totiž hlavní problém současných mocenských elit, které chtějí přežít i po Putinovi. Protože slabá opozice, prohnilý státní aparát a staří političtí předáci, kteří už zanedlouho začnou připomínat Brežněvovu gerontokracii, se dohromady vzato začínají měnit ve spolehlivý recept na krach celého systému. A dodejme, že by to byl krach, který by dokázal změnit Rusko v docela jinou zemi. Jakou, to neví ani agentura Moody's.

Připojme ještě pár statistických čísel. Podle známého ruského sociologického pracoviště Levada-Center jsou neuvěřitelné úplatky, jež berou státní úředníci, a následné tresty pro tyto lidi hlavně známkou všeobecného rozkladu a zkorumpovanosti moci.

Nejhorší na tom všem je, co už jsme letmo zmínili – že co přesně přijde po Putinovi, neví nikdo ani v Rusku, ani ve světě. Přímo ve vlasti ruského prezidenta ovšem přibývá hlasů, jež tvrdí, že by mohlo být mnohem hůř. To je sice možné, ale stejně tak přibývá hlasů, že by to mohlo být účelové strašení. Tak si vyberte.