Bude obnovená pomoc západu Ukrajině účinná?

Spojené státy konečně poskytly Ukrajině balistické rakety dlouhého doletu ATACMS – navíc tajně, ještě před definitivním rozhodnutím Kongresu. Ukrajina už je, jak se zdá, i poprvé použila. 17. dubna měl Kyjev rakety vypálit na ruskou leteckou základnu na Krymu vzdálenou asi 165 kilometrů od fronty. Co ale americké zbraně na Ukrajině mohou rozhodnout a co ne? Komentář Praha 6:30 28. dubna 2024

Analytici světoznámého Institut pro výzkum války (ISW) ve své poslední zprávě dospívají k názoru, že ruská strana se v nejbližších týdnech silně aktivizuje: než se všechny právě dodávané západní zbraně podaří rozmístit přímo v ukrajinských bojových pozicích, pokusí se dobýt, co se dá.

Neměli bychom ale zapomínat, že tíživý nedostatek zbraní na ukrajinské straně fronty způsobil sám Západ – hlavně Spojené státy, jejichž politici se několik měsíců handrkovali o to, zda Ukrajině pomáhat dál či pomoc omezit, nebo dokonce zcela zastavit.

Snad až zlověstný puch mnichovanství republikány a dokonce i prvního z nich přinutil, aby své v Americe dosti tradiční izolacionistické postoje opustili.

Pro váhavost není místo

Jaké jsou tedy v tomto okamžiku střednědobé výhledy? Velkým optimistou je v tomto ohledu britský vojenský expert Mike Martin.

Podle něj dokážou ukrajinské ozbrojené síly, především ty dělostřelecké, zápolit s ruskými bateriemi konečně jako rovný s rovným, protože už nebudou nuceny zoufale šetřit municí.

Kromě toho jsou doslova „na spadnutí“ rovněž dlouho slibované dodávky amerických stíhaček F-16, třeba z Belgie – však taky právě moderní západní letecká technika by měla kardinálně změnit poměry na ukrajinské obloze.

„Ukrajina si bezpochyby poradí,“ je přesvědčen Mike Martin. „Jistě, poslední dobou slabé technické zásobování ukrajinskou armádou otřáslo. Ukrajinci ale nepochybně dokážou Rusy zastavit. A velké starosti bych si nedělal ani s očekávanou a tolik probíranou ruskou protiofenzívou,“ je přesvědčen tento britský expert.

Zcela nepochybnou posilou pro Ukrajince budou dostatečné dodávky dalekonosných raket ATACMS, jejichž dostřel se dokonce zvyšuje ze 160 na 300 kilometrů a Ukrajině se konečně naskytne možnost ostřelovat i vojenské cíle hluboko v ruském týlu.

A na dosah budou mít i zásadní zásobovací trasu ruských vojsk v podobě Krymského mostu, který už sice dokázali poškodit, ale zřejmě na to potřebovali ke všemu odhodlané diverzní komando.

Současný stav věcí, kdy snad na Ukrajinu už opravdu masivně proudí západní pomoc, ovšem – a to znovu zdůrazněme – nesporně ukazuje na zcela zjevné viny Západu, který okamžiky naprosté euforie a skálopevného přesvědčení, že Ukrajina je krůček od vítězství, střídal s obdobími beznadějného defétismu a přesvědčení, že vše je ztraceno a s Ruskem bude třeba začít vyjednávat za každou cenu.

Ironickým šklebem dějin by pak byla situace, kdy by nejnovější ukrajinská mobilizace nebyla úspěšná a na frontě by sice byly zbraně, ale s těmi by neměl kdo bojovat… Snad bude aktuální stav pro Západ patřičným ponaučením, že na ukrajinské frontě není pro váhavost místa.

Autor je komentátor Českého rozhlasu