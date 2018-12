Konflikt s Bruselem na obzoru

Bude líp, sliboval Andrej Babiš (ANO) voličům. Teď to vypadá, že jeho vinou bude hůř. A to nejen proto, že až do vyjasnění Babišova konfliktu zájmů přestanou téct z Bruselu do České republiky dotace – mimochodem nikoli jen do Agrofertu, jak tvrdí šéf vlády a jeho věrní, ale - podle slov evropského komisaře pro rozpočet Oettingera – do „všech dotčených subjektů“.

