EU společně proti koronaviru? O Vánocích ani náhodou

Zatímco majitelé lyžařských vleků už zdatně zasněžují svahy českých hor a zdejší hoteliéři hlásí, že se jim kapacity na vánoční svátky utěšeně zaplňují rezervacemi, zní výzvy z Berlína, aby lyžařské areály v celé Evropské unii neotevřely před desátým lednem, jako hlas volajícího na poušti. Komentář Praha 6:29 29. listopadu 2020

Vyslyšet ho rozhodně nehodlají v Rakousku. Salzburský hejtman už oznámil, že se tamní lyžařské areály otevřou 20. prosince. Lyžovat se o Vánocích bude i ve švýcarských Alpách.

Apel německé kancléřky Angely Merkelové, která toho času unii předsedá, má přitom logiku: navzdory restrikcím se de facto nikde v Evropě nedaří potlačit nákazu tak, aby si personál v nemocnicích mohl doopravdy oddechnout. Všude je to na hraně. Počty nakažených stagnují nebo klesají s daleko menší razancí, než se čekalo.

I český premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek připustil, že ‚situace stále není dobrá, čísla neklesají podle plánu‘ a rozvolňování, slibované od pondělka, se tudíž bude muset dělat ‚s rozmyslem‘. Co to konkrétně znamená, dozvíme se o víkendu.

Vir jásá

Faktem v každém případě je, že o eventuálním přechodu ze současné červené do mírnější oranžové zóny, v níž by kromě obchodů mohly mít, byť s méně hosty a jen do 22 hodin, otevřeno i restaurace, uvažuje česká vláda v situaci, kdy se republikový průměr infekcí sice pohybuje těsně pod hranicí červené zóny, ale například většina lyžařských areálů se nachází v oblastech s vyšším počtem nakažených.

A počítá-li se průměr nových infekcí za posledních sedm dnů na 100 tisíc obyvatel, činí aktuálně toto číslo ve všech pohraničních horách České republiky až na dva okresy víc než 200 případů. Což je situace, kterou v sousedním Německu považují za ‚super-hotspot‘ vyžadující velmi přísná opatření.

Škála restrikcí tam začíná od 35 až 50 infekcí na 100 tisíc obyvatel týdně. Při takovém čísle se totiž dá ještě dohledat původ nákazy, takže se pandemie nešíří nekontrolovaně. Jak ve čtvrtek oznámil premiér Markus Söder, bavorské lyžařské areály se každopádně otevřou až v lednu příštího roku.

Obyvatele naléhavě vyzval, aby si pro letošek lyžování odpustili. Kdo se za zimním sportem nebo turistikou z Bavorska přece jen vypraví, byť i jen na jeden den, do rizikových oblastí u sousedů, bude muset povinně do karantény.

Temné předpovědi se ohledně vánočního rozvolňování ozývají také z odborných kruhů. Předseda Světového svazu lékařů Frank Ulrich Montgomery je považuje z epidemiologického hlediska za čiré šílenství.

A předpovídá, že za dva až tři týdny po Vánocích vzroste počet úmrtí. Nejnebezpečnější je podle něj rozvolňovat přísná nařízení na Silvestra, kdy ‚je ve hře alkohol, lidé se objímají a vir jásá‘. Dodejme, že radost mu naštěstí může překazit každý z nás.

