Ilegální migrace má alternativu

U břehů italského ostrova Lampedusa přistávají teď denně stovky ne-li tisíce migrantů na přeplněných vratkých plavidlech. Riskují přitom nejen smrt, ale i to, že se jejich sen o lepším životě rozplyne. Že nakonec budou vráceni tam, odkud přišli. Což je čím dál pravděpodobnější. Protože pokud neprchají před válkou a pronásledováním, nikdo je v Evropě nechce. Komentář Praha 16:30 23. září 2023

Mechanismus dobrovolné solidarity, v jehož rámci přebíraly některé unijní státy z Itálie pravidelně určitý počet uprchlíků, v uplynulých dnech dočasně vysadilo už i Německo.

A migranty z Lampedusy odmítla přijmout i Francie, ačkoliv, jak poznamenal francouzský ministr vnitra, kolem 60 procent příchozích mluví francouzsky. Místo toho nabídl Itálii pomoc při vracení migrantů do těch afrických států, s nimiž má Paříž dobré vztahy.

To vše se děje v době, kdy například Německu zoufale chybí pracovní síly prakticky všude. Podle expertů potřebuje Německo, chce-li udržet počet svých pracovníků na současné výši, ročně jeden a půl milionu přistěhovalců. A to nikoli klasických „gastarbajtrů“, ale takových, kteří by tu chtěli zůstat.

Legální cesta do Německa

Důvodem je demografický zlom: stále víc lidí odchází do důchodu a mladých na pracovním trhu ubývá. Odborníci vypočítali, že kdyby z onoho jednoho a půl milionu přistěhovalců ročně se jich 400 tisíc v Německu usadilo natrvalo, stačilo by to na doplňování současného stavu pracovních sil.

Kolik z těch lidí, kteří teď čekají na Lampeduse na ortel o svém dalším osudu, by se mohlo vypracovat na žádané pozice, se ale nikdo nedozví. Jsou všichni v jednom pytli s názvem „nežádoucí ilegální migrace“. Problém je, že legální cesta do Německa, ale i do dalších unijních zemí včetně Česka, je, pokud člověk není zrovna IT odborník, zatím značně trnitá.

Přitom Evropu může do budoucna spolehlivěji ochránit před neřízenou ilegální migrací jen to, že otevře lidem z mimoevropských zemí perspektivu dostat se sem snadno legálně.

K tomu je ale nutná společná přistěhovalecká politika s jasnými pravidly. Společná proto, že bez ní můžeme Schengen, tedy unijní prostor pro volný pohyb nejen zboží a kapitálu, ale především osob, rovnou zabalit.

